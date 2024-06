Tori Husky e Regan Smith sono al terzo e al quinto posto nella lista dei 100 più grandi artisti dell’aviazione di tutti i tempi, ma a Smith mancherà Parigi.

Prove olimpiche americane del 2024

100 farfalla femminili – finale

Record mondiale: 55.18, Gretchen Walsh (USA) – Trials Olimpici USA 2024

Record americano: 55.18, Gretchen Walsh – Prove olimpiche statunitensi del 2024

Record degli US Open: 55.18, Gretchen Walsh (USA) – Trials Olimpici USA 2024

Record mondiale juniores: 56.20, Claire Corzan (Stati Uniti) – TAC Titans Premier Invitational 2021

Campione statunitense di Trial Olimpici 2021: Tori Hosk 55.66

Tempo di qualificazione olimpica 2024: 57.92

Gretchen Walsh (NAC), 55.31 Tori Hosk (CAA), 55.52 Regana Smith (Texla), 55.62 Claire Corzan (TAC-NC), 57.47 Kelly spacca (Texla), 57.72 Beata Nelson (ONU-WI), 57.80 Lily Nordmann (contralto), 57.92 Emma Sticklin (TXLA), 58.44

La finale dei 100 voli femminili alle Qualificazioni Olimpiche degli Stati Uniti del 2024 è stata all’altezza delle aspettative, cancellando alcuni dei tempi più veloci della storia. Detentore del record mondiale Gretchen Walsh È stata la vincitrice, facendo segnare un tempo di 55.31, a soli 0.13 secondi dal record stabilito sabato sera. Il suo tempo è stato anche il secondo più veloce della storia. In quel periodo si qualificò per la sua prima Olimpiade.

Dietro Walsh c’era il secondo posto Tori Hosk, che è sceso di 0,12 secondi dal suo miglior tempo di 55,64, che era stato il precedente record americano prima delle prove. È sulla buona strada per diventare la terza giocatrice più veloce di tutti i tempi, dietro Walsh e Sarah Sjostrom. Husky probabilmente si qualificherà per la sua seconda Olimpiade consecutiva nei 100 mosca.

Ma la storia più folle di questa gara è una storia Regana Smith, che ha corso al meglio di 55,62 diventando il quinto atleta più veloce di sempre, ma è arrivato terzo perdendo la squadra olimpica nell’evento. Smith ha ancora molte possibilità di qualificarsi per Parigi, dato che è la favorita per vincere i 200 mosca ed entrambe le gare di dorso, ma il fatto che lei abbia mancato i 100 mosca così in fretta è una testimonianza della assoluta profondità americana dell’evento. .

Il miglior tempo precedente di Smith era di 55,92, stabilito durante le semifinali delle Prove Olimpiche. Ha iniziato l’incontro con un record personale di 56,26 un mese fa. Smith era tutta sorridente dopo la gara, avendo trascorso molto tempo con i suoi migliori eventi in arrivo.

Miglior prestazione di sempre, 100 metri farfalla femminili (LCM):

Gretchen WalshStati Uniti – 55,18 (2024) Sarah SjostromSvezia – 55,48 (2016) Tori HoskStati Uniti – 55,52 (2024) Maggie MacNeil, Canada – 55,59 (2021) Regana SmithStati Uniti – 55,62 (2024)

Domenica sera, Walsh è stata 0,25 secondi più veloce del suo record mondiale, ma 0,38 secondi più lenta al suo ritorno a casa. È stata di gran lunga la più veloce tra le prime tre classificate nei primi 50, ma Smith ha avuto la metà posteriore più veloce, registrando uno split inferiore a 29 nei suoi 50 finali.

Confronto diviso:

Gretchen WalshSemifinali dei Trial Olimpici USA 2024 Gretchen WalshFinali delle prove olimpiche statunitensi del 2024 Tori HoskFinali delle prove olimpiche statunitensi del 2024 Regana SmithFinali delle prove olimpiche statunitensi del 2024 50 m 25.45 25.20 25.93 26.68 100 metri 29.73 30.11 29.59 28.94 il totale 55.18 55.31 55.52 55.62

Con Hosek e Welch che rendono Parigi i nuotatori attivi più veloci nei 100 mosca, gli americani hanno una forte possibilità di vincere l’oro nell’evento.