Tre presidi della Columbia University sono stati messi in congedo per il loro comportamento nella commissione antisemitismo

La Columbia University ha messo in congedo tre amministratori questa settimana, ha detto sabato un portavoce dell’università. Le mosse arrivano poco più di una settimana dopo che sono emerse foto che mostravano funzionari scolastici condividere messaggi di testo offensivi durante una tavola rotonda sull’antisemitismo nel campus.

La sessione, incentrata sulla vita ebraica nel campus nel contesto delle tensioni legate alla guerra israeliana a Gaza, si è tenuta durante un Riunione del Columbia College Il 31 maggio.

Il portavoce non ha però specificato quali funzionari siano stati messi in congedo Faro libero di WashingtonIl sito web che per primo ha pubblicato le foto affermava che le due foto erano di Susan Chang Kim, vice preside e direttrice amministrativa; Christine Crum, Preside della vita studentesca universitaria; e Matthew Patashnik, preside associato per il sostegno agli studenti e alla famiglia.

Secondo The Free Beacon, la signora Chang Kim ha anche scambiato messaggi durante l’evento con Joseph Surette, preside del Columbia College. In un messaggio di testo, il signor Surette ha scritto “LMAO” per “mi ha fatto ridere a crepapelle”, in risposta a un messaggio sarcastico che la signora Chang Kim ha scritto su Brian Cohen, CEO di Columbia/Barnard Hillel, secondo il Faro gratuito.