Trump ha ancora una settimana per conformarsi a una citazione del comitato del 6 gennaio

L’ex presidente Donald Trump avrà una settimana in più per rispettare la scadenza per consegnare i documenti a una commissione della Camera che indaga su di lui. 6 gennaio 2021, Attacco al Campidoglio degli Stati Uniti.

“Abbiamo ricevuto corrispondenza dall’ex presidente e dal suo avvocato in merito alla citazione del comitato ristretto”, ha affermato il presidente Benny G. Thompson (D-Miss.) e il vicepresidente Liz Cheney (R-Wyo.) hanno dichiarato venerdì sera in una dichiarazione congiunta. . “Abbiamo informato l’avvocato dell’ex presidente che deve iniziare a produrre documenti entro e non oltre la prossima settimana, ed è sottoposto a citazione per deposizione a partire dal 14 novembre”.