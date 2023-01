Turno di divisione dei playoff della NFL, giorno 1: cosa abbiamo imparato dalla rinascita degli Eagles in seguito all’infortunio di Patrick Mahomes

La prossima ondata di playoff della NFL è ben avviata. Il turno di divisione è iniziato sabato con un paio di rivincite della stagione regolare e, ragazzi, avevamo molto terreno da percorrere dietro tutta quell’azione. Il Capi Tornando al campionato AFC, grazie Vinto 27-20 In alto inizio Giaguari. E questo Aquile Ospiterà il campionato NFC per la seconda volta in cinque anni dopo aver battuto i Giants 38-7.

Ecco alcuni scatti veloci e importanti della giornata di apertura del turno di divisione:

Ferite e gli Eagles stanno tornando

Diciamo “di nuovo” perché, francamente, si sentivano come se fossero stati “lasciati fuori” nell’ultimo mese. Jalen Hurts, una volta un blocco virtuale per andare testa a testa con Patrick Mahomes per gli onori di MVP quest’anno, è andato giù con un infortunio alla spalla ed è sulla buona strada per la postseason se Philly non regredisce. Ma dalla sconvolgente sconfitta di sabato sera del Minnesota contro i Giants, sono tornati al top. Hurts, apparentemente senza limitazioni, eccelleva presto come passante e, più specificamente, a terra. Una difesa guidata da Hassan Reddick ha tenuto a bada Daniel Jones and Co. per tutta la notte, poi ha consegnato a New York quello che Brian Dabold ha definito un “atterraggio di fortuna”. È tempo che gli Birds considerino di nuovo i veri contendenti al titolo.

I giganti hanno bisogno di più aiuto di quanto pensassimo

Quest’anno ha avuto ancora più successo per New York. Brian Dabold ha ereditato un elenco strappato e i G-Men non hanno nemmeno dovuto fare i playoff. Daniel Jones si registra certamente come una prospettiva diversa rispetto a mesi fa. Ma a differenza di Jacksonville, che ha portato Kansas City al limite sotto l’allenatore del primo anno (ne parleremo più avanti), i Giants non hanno combattimenti o urgenza a Filadelfia. Questo non è principalmente colpa di Jones o Dabold, ma piuttosto di una formazione che è ancora gravemente esaurita nei posti premium. Il direttore generale Joe Schoen dovrebbe dare la priorità agli aggiornamenti sulla linea offensiva al wideout esterno e al linebacker, tra le altre posizioni.

La caviglia di Mahomes è una preoccupazione legittima

La quinta apparizione consecutiva dei Chiefs nella partita per il titolo AFC è stata la grande storia, la vera vittoria o i momenti salienti che l’hanno preceduta: le corsie aperte di Isiah Pacheco, l’alto coinvolgimento di Kadarius Toney, alcuni grandi momenti della linea D. Una volta che il quarterback stella Patrick Mahomes se n’è andato con un infortunio alla caviglia nel secondo quarto, la sua salute è diventata fondamentale. Il candidato MVP è stato in grado di resistere alle cure mediche e ha lottato contro un crollo significativo per portare avanti Kansas City e sigillare la vittoria.

Doug Clawson della CBS Sports Indica anche Mahomes, che è abituato a fare affidamento sulla sua mobilità, ha tirato fuori dalla tasca il 41% dei touchdown del campionato (15 su 36) negli ultimi cinque postseason.

Certamente farà del suo meglio per rimanere sotto il centro andando avanti, ma ciò non significa che i suoi movimenti e/o le chiamate di gioco di Andy Reid non ne risentiranno affatto. Grazie, presidi…

Non importa chi è al centro; Alcuni giocatori producono in modo più coerente quando conta di più. Il numero 87 era ovunque, lavorando al centro contro Jacksonville con 14 prese per 98 yard e due punteggi. Non c’è molto da dire oltre a questo: la presenza di Kelce è sufficiente per spostare Casey su e giù per il campo, con o senza un ricevitore numero 1 che attiri l’attenzione all’esterno. A 33 anni, è ancora al top del suo gioco.

Il giaguaro è qui per restare

È stato chiaro per un po’ che Jacksonville ha fatto la scelta giusta assumendo l’ex allenatore degli Eagles Doug Pederson, ma la prestazione della squadra nella postseason – la seconda candidatura ai playoff dei Jaguars negli ultimi 15 anni – giustifica le speranze di costruire nel nord-est . La Florida torna da sotto di 27 per segnare caricabatterie Trevor Lawrence e co. Ma gli Arrowhead stavano senza dubbio tenendo i Chiefs sulle spine, anche se Mahomes zoppicava tutto il giorno. Pederson ha chiamato il gioco con la sua tipica aggressività. Lawrence trasudava sicurezza di alto livello. Dopotutto, i rinforzi dovrebbero arrivare quando Calvin Ridley e altri si uniranno a registi come Travis Etienne Jr., Christian Kirk e Jamaal Agnew; Entrambi questi ultimi hanno mostrato gli errori al momento giusto, e potrebbero brillare in ruoli secondari.