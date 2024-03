Tutte le chiacchiere di Wall Street che muovono il mercato da lunedì

(Questa è una trasmissione in diretta delle chiamate degli analisti di lunedì e delle conversazioni di Wall Street. Aggiorna ogni 20-30 minuti per vedere gli ultimi post.) Le prime chiamate degli analisti includevano guadagni più alti per Nvidia e un aggiornamento a un importante produttore di bevande e snack. HSBC ha alzato il suo obiettivo di prezzo su Nvidia a 1.050 dollari, rappresentando un rialzo di quasi il 20% per il produttore di chip. Altrove, Morgan Stanley ha portato PepsiCo a sovrappeso, notando che i precedenti venti contrari si sono ora attenuati. Vedi le chiamate e le conversazioni recenti di seguito. ET in ogni momento. 6:26: Goldman Sachs taglia il target di prezzo su Tesla in un contesto di produzione e problemi della domanda L'azienda ha tagliato il target di prezzo su Tesla da $ 220 a $ 190. “Per quanto riguarda Tesla, continuiamo a credere che Tesla sia ben posizionata per una crescita a lungo termine data la sua forte posizione nei mercati dei veicoli elettrici e dell'energia pulita… Riteniamo che le condizioni più morbide del mercato dei veicoli elettrici stiano pesando sugli utili”, ha scritto l'analista Mark . Delaney ha mantenuto la sua valutazione neutrale in una nota domenica. L'obiettivo di prezzo aggiornato riflette un rialzo di circa il 16% rispetto alla chiusura di venerdì. Le azioni sono già scese del 34% quest’anno mentre la società è alle prese con piccole chiusure di fabbriche, crescente concorrenza in Cina e rallentamento della domanda di veicoli elettrici. Delaney si aspetta una curva moderata per la Model 3 negli Stati Uniti. Ha inoltre osservato che i dati suggeriscono volumi e consegne inferiori alle aspettative nel primo trimestre, insieme a vendite più lente. Il titolo è salito del 3% prima della campana. — Samantha Subin 6:05: Raymond James declassa il New York Community Bancorp, dicendo che è ora di vendere le azioni del New York Community Bancorp, secondo Raymond James. “Declassiamo le azioni della NYCB da Market Perform a Underperform e stabiliamo una valutazione equa di $ 3, affermando che i costi del debito potrebbero pesare sugli utili per diversi anni poiché le informazioni incrementali nel 10-K della banca richiedono utili per supportare una ricomposizione del bilancio per diversi anni “, ha scritto l'analista Steve Moss in una nota lunedì. Il valore equo di 3 dollari rappresenta un calo del 23% rispetto alla chiusura di venerdì. Il titolo è già crollato del 62% quest’anno a seguito di una serie di eventi da quando ha rivelato a gennaio di aver aumentato drasticamente il suo accantonamento per potenziali perdite su prestiti nel suo bilancio, evidenziando potenziali rischi legati agli immobili commerciali. NYCB YTD Hill Quando la NYCB ha annunciato che la New York Community Bancorp avrebbe raccolto 1 miliardo di dollari di capitale nel 2024, Moss ha osservato che solo 7 miliardi di dollari di esposizione agli interessi per multifamiliari ad affitto regolamentato suggeriscono una “sottoscrizione aggressiva”. “Crediamo che ciò si tradurrà in una soluzione costosa [pre-provision net revenue]Alla nuova amministrazione è stato detto di tagliare drasticamente [commercial real estate] esposizione”, ha scritto. “Inoltre, le recenti esposizioni hanno un effetto cumulativo negativo sulla base di depositi della NYCB, che potrebbe ridurre il potere di guadagno della banca.” – Samantha Subin 5:50: Bank of America alza il prezzo obiettivo sui semiconduttori di Taiwan, chiama l'azienda uno sviluppatore chiave di AI' Bank of America ha alzato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni di Taiwan Semiconductor, citando la società come “un importante implementatore di AI con leadership a lungo termine” “Alziamo l'OP a NT $ 880 (US $ 155). “Ci aspettiamo che la domanda di infrastrutture edge avanzate rimanga forte, supportata dalla forza dell'intelligenza artificiale, dalla potenza di calcolo, dalla domanda di energia e storage”, ha scritto l'analista Brad Lynn in una nota di lunedì. L'aumento dei prezzi riflette un rialzo del 14% rispetto alla chiusura di venerdì. 1,7% prima di Bell Lee, Lee vede un potenziale di rialzo nell'outsourcing da parte di Intel di unità di elaborazione centrale a Taiwan Semiconductor, prevedendo un aumento dal 3% nel 2024 al 6% nel 2025. Leadership di settore” e autorità, prestazioni, area e Sottolineando la sua posizione dominante nei costi . — Samantha Subin 5:43: Morgan Stanley rafforza PepsiCo Ora è il momento di acquistare azioni di PepsiCo, secondo Morgan Stanley. L'analista Tara Mohsenian ha aggiornato le bevande e gli snack da un peso uguale a un peso maggiore, definendolo una scelta migliore. Il suo obiettivo di prezzo di $ 190 implica un rialzo del 15,4% nei prossimi 12 mesi. Le azioni sono aumentate di circa il 2% nel pre-mercato in seguito al cambio di rating. PEP YTD Mountain PEP da inizio anno “Dopo il secondo trimestre dell'EPS del 2023, declassiamo le azioni di Pepsi di uno. [equal weight] …Prezzato in base alla completezza della valutazione e al consenso/guida PEP [organic sales growth] Il volume non realistico era troppo alto con un rimbalzo dovuto al crollo dei prezzi. Entrambi questi problemi sono ora emersi e saremo acquirenti aggressivi in ​​vista di un forte ritiro nel secondo semestre dopo il minimo del PEP nel primo trimestre, e di un ritorno al di sopra del consenso e dell'OSG poiché la sintesi del rating del PEP è sopravvalutata.” Le azioni di PepsiCo sono rimaste indietro. Questo quest'anno ha perso il 3%, mentre l'indice S&P 500 è salito di oltre il 7% raggiungendo livelli record. – Fred Imbert 5:43: HSBC alza il prezzo obiettivo di Nvidia prima della conferenza GTC Le azioni HSBC sono ulteriormente in rialzo dopo la svendita Il colosso dei chip Nvidia difende la posizione dell'intelligenza artificiale e raggiunge nuovi mercati “Siamo incoraggiati dalla roadmap dei prodotti AI di Nvidia, che si concentra sul possesso dell'intera catena del valore oltre le GPU”, ha scritto Frank Lee, un analista che si occupa della piattaforma AI GB200 dell'azienda. Frank Lee ha alzato il prezzo obiettivo dell'azienda da 880 dollari a 1.050 dollari. Il titolo era in rialzo di circa il 2% prima della campana. NVDA YTT Mountain L'aumento dei prezzi di Lee da parte di NVDA da inizio anno arriva mentre Nvidia si prepara per la sua conferenza GTC, dove si prevede che il tesoro dei chip annuncerà diversi aggiornamenti AI, inclusa la sua ultima unità di elaborazione grafica. Le azioni sono già in rialzo del 77% nel 2024. Naturalmente, Lee si aspetta di creare incertezza quando l'azienda passerà dalle GPU H100 di vecchia generazione al modello B100. Ciò potrebbe creare una certa limitazione della capacità che impedisce a Nvidia di superare le stime nei prossimi trimestri. “L'anno prossimo sarà una storia diversa”, ha scritto, sottolineando che le entrate delle GPU AI potrebbero raggiungere i 4,4 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2026. “Vediamo Nvidia ampliare nuovamente il suo divario con la roadmap AI B100 e GB200.” -Samantha Subin