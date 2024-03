Twitch vieta di giocare ai videogiochi su parti intime del corpo

Negli ultimi mesi, Twitch ha esplorato la questione dei contenuti sessuali sulla piattaforma, cercando di trovarne una base e definire i confini di ciò che dovrebbe e non dovrebbe essere consentito. Nel dicembre 2023, ad esempio, la piattaforma ha allentato le sue politiche, Consentire effettivamente più nudità nei flussi purché vengano utilizzate etichette di classificazione adeguate. Tuttavia, dopo che diversi streamer hanno spinto ulteriormente la questione, Twitch ha annullato la sua decisione, vietando anche la nudità implicita nel gennaio di quest'anno.

Recentemente è emersa una nuova tendenza in base alla quale gli streamer proiettano filmati di gioco sul petto, sui glutei e su altre parti intime del corpo, utilizzando se stessi come schermi verdi. La tendenza ha dovuto affrontare una reazione negativa da parte della comunità, con molti che hanno criticato gli streamer per aver sfruttato i propri corpi per abbonamenti e donazioni e la piattaforma per consentirlo.

In quella che sembra essere una risposta a queste critiche, Twitch ha modificato nuovamente le sue Linee guida della community, vietando i contenuti che “si concentrano su parti del corpo intime e vestite come i glutei, l'inguine o il seno per lunghi periodi di tempo” a partire da venerdì 29 marzo. . Tuttavia, è importante notare che non è chiaro cosa costituisca “punti focali” e quanto tempo sia considerato un “periodo prolungato”, lasciando spazio all’interpretazione.