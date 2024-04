UConn, NC State invia squadre maschili e femminili alle Final Four: quante scuole si sono presentate insieme?

La Final Four è un evento annuale, ma l'edizione di quest'anno include un evento come mai prima d'ora. Sia le squadre di basket maschile e femminile del Connecticut che dell'NC State hanno raggiunto le semifinali del torneo NCAA, segnando la prima volta che due scuole hanno inviato le loro squadre alle Final Four nello stesso anno.

La squadra femminile dell'UConn è avanzata con una vittoria per 80-73 sull'USC lunedì a Portland, Oregon, segnando la 23esima apparizione nelle Final Four degli Huskies nella storia del programma.

La Carolina del Sud è stata l'ultima scuola a inviare entrambi i programmi alle Final Four nel 2017. La squadra maschile ha perso contro Gonzaga, mentre la squadra femminile ha battuto Stanford nelle Final Four e ha vinto il campionato nazionale contro il Mississippi State.

Non sorprende che il branco di lupi e gli husky siano già stati qui.

Le squadre maschili e femminili partecipano insieme alle Final Four anno un gruppo Risultato uomini Risultato femminile 1983 Ha perso le Final Four contro NC State Ha perso le Final Four contro l'USC 1999 Ha perso il titolo nazionale contro l'UConn Ha perso il titolo nazionale contro Purdue 2002 Ha perso la Final Four contro l'Indiana Ha perso il titolo nazionale contro l'UConn 2003 Ha perso la Final Four contro il Syracuse Ha perso le Final Four contro l'UConn 2004 Ha vinto il titolo nazionale contro la Georgia Tech Ha vinto il titolo nazionale contro il Tennessee 2005 Ha perso le Final Four contro l'UNC Ha perso il titolo nazionale contro il Baylor 2006 Ha perso la Final Four contro l'UCLA Ha perso la Final Four contro Duke 2009 Ha perso la Final Four contro lo Stato del Michigan Ha vinto il titolo nazionale contro Louisville 2011 Ha vinto il titolo nazionale contro Butler Ha perso la Final Four contro Notre Dame 2013 Ha vinto il titolo nazionale contro il Michigan Ha perso le Final Four contro l'UConn 2014 Ha vinto il titolo nazionale contro il Kentucky Ha vinto il titolo nazionale contro Notre Dame 2016 Ha perso le Final Four contro l'UNC Ha perso il titolo nazionale contro l'UConn 2017 Ha perso la Final Four contro Gonzaga Ha vinto il titolo nazionale per lo stato del Mississippi READ Gaylord Perry, Hall of Famer e due volte vincitore del Young Cycle, è morto all'età di 84 anni

Nel torneo maschile, il campione in carica UConn si è guadagnato il numero 1 del seme assoluto e ha sconfitto Stetson, Northwestern, San Diego State e Illinois per tornare alle Final Four. Gli Huskies affronteranno sabato la testa di serie numero 4 dell'Alabama a Glendale, in Arizona.

Il programma femminile UConn numero 3 in classifica torna alle Final Four per la terza volta in quattro anni dopo aver battuto Jackson State, Syracuse, Duke e USC. La squadra di Geno Auriemma affronterà venerdì l'Iowa State a Cleveland.

La squadra femminile della NC State gioca anche venerdì nelle Final Four contro la testa di serie numero 1 della Carolina del Sud. Il Wolfpack ha superato Chattanooga, Tennessee e Stanford, Texas, per raggiungere le semifinali nazionali.

Nel frattempo, la squadra maschile della NC State ha battuto Texas Tech, Oakland, Marquette e Duke per raggiungere le Final Four dove giocheranno contro Purdue.

