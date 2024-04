3 nuovi giochi principali per PS Plus sono ora disponibili per il download su PS5 e PS4

mensile PS Plus Base L'aggiornamento è arrivato, offrendo a tutti i membri del servizio in abbonamento di Sony l'accesso a tre nuovi giochi per PS5 e PS4. È ora disponibile per il download nel Regno Unito e in Europa e la disponibilità verrà estesa negli Stati Uniti più tardi oggi. Ecco cosa è possibile riscattare da oggi a martedì 7 maggio 2024:

Come titolo in primo piano del mese, Immortals of Aveum avrà una seconda prospettiva di vita quando sarà disponibile per tutti gli abbonati PS Plus. Nel nostro Recensione del gioco Immortals of Aveum per PS5Abbiamo dato al gioco un 6/10 e abbiamo elogiato il suo stile a mondo semi-aperto, le riprese soddisfacenti e alcune immagini fantastiche. Dalla sua uscita lo scorso anno, il titolo per PS5 è stato aggiornato con più contenuti di fine gioco e un’opzione Nuovo gioco+.

Nel frattempo, Minecraft Legends è pensato per un pubblico più giovane e trasforma Minecraft in un gioco di strategia. “Ha molto cuore e può essere piuttosto divertente, a condizione che le tue aspettative siano adeguatamente calibrate”, abbiamo detto Recensione del gioco Minecraft Legends su PS5 Finisco.

Come sempre, abbiamo fatto un sondaggio Cortile di pagamento I fan hanno espresso la loro opinione sul nuovo aggiornamento PS Plus. Il 45% di voi ha risposto dicendo “è una scelta di merda” per aprile 2024, con poca positività generale da condividere. Immortals of Aveum è il gioco a cui vorresti giocare di più, ma la maggior parte degli utenti ha semplicemente detto che nessuno di essi presenta possibilità molto interessanti. Senti qualche differenza? Fateci sapere nei commenti qui sotto.