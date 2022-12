A causa di problemi di produzione negli stabilimenti dei fornitori Apple in Cina, l’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max sono stati recentemente ordinati ed esauriti in ogni negozio. Se avevi intenzione di regalare o ricevere un modello di iPhone 14 Pro per le vacanze e non l’hai già ricevuto, sei praticamente fortunato perché sono andati fino alla fine di dicembre. Iscriviti al canale YouTube di MacRumors per saperne di più…