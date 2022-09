Meta AKA Facebook Hyped VR Headset trapelato da un ragazzo in un hotel

immagine dello schermo : Zactarius Gaming / Ramiro Cardenas / Kotaku

Vale sempre la pena rovistare sotto il comodino o nei cassetti quando soggiorni in una stanza d’albergo. Chissà quali oggetti eccitanti l’ospite precedente potrebbe aver dimenticato? Come, per esempio, il super-segreto visore Oculus VR. Questo è quello che è successo al lavoratore dell’hotel Ramiro Cardenas, che lo sostiene Scopri e annuncia al mondo che Project Cambria si chiamerà probabilmente Meta Quest Pro. Poi ha fatto un video dell’apertura della lattina.

Era la cuffia Inizialmente ho scherzato lo scorso ottobre, con il titolo di Project Cambria, quando Mark Zuckerberg disse che sarebbe stato venduto “alla fascia alta della fascia di prezzo”. in tempo, abbiamo imparato Avranno telecamere che inviano video a colori ad alta definizione sui loro schermi, insieme al rilevamento di volti e occhi e ogni tipo di eccitante algoritmo. .

OCULUS QUEST PRO!!!!

Ora, un mese intero prima della data prevista per l’annuncio, il nuovo dispositivo è disponibile sotto gli occhi di tutti grazie a un ospite dell’hotel particolarmente memorabile. Ramiro Cardenas è molto emozionato, Chi ha pubblicato il video come Zectariuz Gamingtira fuori dalla scatola le nuove cuffie e le console portatili, mentre sussurra con gioia.

questo è Il nuovo visore Meta Quest Pro sembra qualcosa che il pazzo inventore indosserebbe nel film live-action Disney degli anni ’80 su un uomo che inventa accidentalmente il viaggio nel tempo. Nel frattempo, sembra che i controllori Ho abbandonato il design a cerchio cavo per Meta Quest 2 e ho optato per un fattore di forma più semplice e ordinato.

Coprendo i dettagli identificativi, le immagini che accompagnano il video includono un’immagine che rivela la legenda, “Non per la rivendita – Campione di ingegneria”. È in una confezione molto elegante con questo in mente! Ma indica che il prodotto potrebbe essere prossimo al rilascio.

Progetto Cambria

il bordo Rapporti Che Cardenas abbia detto loro di essere stato in grado di riunire l’auricolare con la persona che era rimasta nella stanza d’albergo, ma non prima – si sa – di aver caricato foto e un video del dispositivo su Facebook per far esplodere il piano di Meta di rivelarlo durante il Meta Connect di ottobre.

G/O Media potrebbe ricevere commissioni 663 $ valore totale Pacchetto Humble 2K Megahits Pacchetto gioco House of Covenant Fornire alloggi e servizi di supporto per i giovani senza fissa dimora

Un sacco di giochi di 2K sono stati raggruppati insieme. Puoi pagare quello che vuoi per sostenere la causa, ma se vuoi accedere ad alcuni successi come Borderlands 3, The Bioshock Collection, XCOM: The Ultimate Collection e Sid Meier’s Civilizatrion VI, dovrai pagare almeno $ 16. Ma non è niente in confronto ai $ 663 che ottieni da tutti i 18 giochi messi insieme.

È piuttosto una coincidenza che Cardenas e la sua pagina di Zectariuz Gaming si siano effettivamente interessati a diverse varianti di Oculus. Abbiamo contattato per chiedere come è avvenuta questa coincidenza.

Ovviamente abbiamo anche contattato Meta per chiedere se avrebbero fatto un annuncio Pro ora e se si sarebbero arrampicati sulla testa dell’Ingegnere su una picca fuori dal loro quartier generale. (Potremmo non averlo espresso esattamente in questo modo.)