Un aereo austriaco ha subito gravi danni al muso e al parabrezza mentre volava in mezzo a una tempesta di grandine

Volo dell’Austrian Airlines in arrivo Vienna Domenica è stata gravemente danneggiata da un’inaspettata grandinata.

IL AereiL’aereo, che trasportava 173 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, era in viaggio da Palma di Maiorca in Spagna quando ha subito danni al muso, ai finestrini anteriori della cabina di pilotaggio e ai pannelli.

“Penso che fossimo a circa 20 minuti dall’atterraggio quando siamo finiti in una nuvola di grandine e temporale, ed è iniziata la turbolenza”, ha detto a ABC News Emily Oakley, una passeggera dell’aereo.

Quelli sull’aereo “potevano sentire i chicchi di grandine cadere sull’aereo ed era molto forte [of course] “Così difficile per un minuto”, ha detto allo sbocco via SMS.

Il pilota dell’Airbus A320 è riuscito ad atterrare in sicurezza, nonostante i gravi danni riportati all’aereo, tra cui gravi crepe nei finestrini anteriori.

“I piloti hanno fatto davvero un ottimo lavoro nel mantenere le cose il più agevoli e sicure possibile”, ha detto la signora Oakley, elogiando i piloti e l’equipaggio di cabina per i loro sforzi nel calmare i passeggeri in difficoltà.

Un aereo A320 dell’Austrian Airlines è stato gravemente danneggiato da una grandinata mentre si avvicinava all’aeroporto di Vienna in Austria. Nonostante i danni al muso e al parabrezza dell’aereo, i piloti sono atterrati sani e salvi. pic.twitter.com/AIa7aL9HEQ – Ultime notizie e video sull’aviazione (@aviationbrk) 9 giugno 2024

La compagnia aerea ha confermato che nessun passeggero è rimasto ferito nell’incidente.

“Un Airbus A320 ha subito danni da grandine durante il volo OS434 di ieri da Palma di Maiorca a Vienna”, ha dichiarato lunedì l’Austrian Airlines in una nota alla CNN.

“L’aereo è stato catturato in una cella temporalesca durante l’avvicinamento a Vienna, che secondo l’equipaggio della cabina di pilotaggio non era visibile sul radar meteorologico.”

“Secondo le informazioni attuali, i due finestrini anteriori della cabina di pilotaggio dell’aereo sono la parte anteriore dell’aereo [the “radome”] Alcuni pannelli sono stati danneggiati dalla grandine.

L’incidente arriva settimane dopo che A Il volo della Singapore Airlines trasportava 211 passeggeri E 18 membri dell’equipaggio Londra Un aereo diretto a Singapore è stato esposto a un’improvvisa turbolenza aerea che ha provocato la morte di un passeggero e decine di feriti.

Il 20 maggio il Boeing 777 ha subito un’improvvisa turbolenza sul bacino dell’Irrawaddy, scagliando persone e oggetti nella cabina. L’aereo è stato dirottato in Thailandia.

Un uomo britannico di 73 anni è morto per un sospetto infarto e decine di persone sono state portate in ospedale, comprese persone con lesioni alla colonna vertebrale, al cervello, alle ossa o agli organi. Diciannove persone restano in ospedale Bangkok.

Singapore Airlines ha dichiarato martedì di aver offerto un risarcimento di 10.000 dollari ai passeggeri che hanno subito ferite lievi.

“Per coloro che hanno subito lesioni più gravi a causa dell’incidente, li abbiamo invitati a discutere un’offerta di risarcimento per soddisfare ciascuna delle loro circostanze specifiche quando si sentiranno bene e saranno pronti a farlo”, ha affermato in una nota.