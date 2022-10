Un generale americano durante una rara visita a un sottomarino nucleare nel Mar Arabico

Washington (AFP) – Il comandante militare statunitense per il Medio Oriente è salito a bordo di un sottomarino missilistico balistico statunitense nel Mar Arabico, con una mossa rara che ha messo in luce le capacità nucleari sottomarine degli Stati Uniti durante i tempi difficili con Iran e Russia.

Il generale Eric Corella è stato trasferito sulla USS West Virginia e si è imbarcato per otto ore mentre il sottomarino è salito in superficie in un luogo sconosciuto nelle acque internazionali in mare.

Il West Virginia è uno dei sottomarini di classe Ohio a lungo raggio della Marina conosciuti come Boomers. È mascherato e, come parte della triade nucleare americana, può lanciare attacchi missilistici nucleari ed è un deterrente strategico chiave. Gli Stati Uniti annunciano raramente la posizione dei loro sottomarini a propulsione nucleare e spesso non li obbligano a pattugliare il Medio Oriente.

Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato in una dichiarazione mercoledì che Corella ha incontrato il vice ammiraglio Brad Cooper, comandante della quinta flotta della Marina degli Stati Uniti, a bordo del sottomarino. Ha detto che Corella ha anche avuto una “dimostrazione pratica delle capacità della nave”.

“Questi sottomarini sono il gioiello della corona della triade nucleare e il West Virginia dimostra la resilienza, la sopravvivenza, la prontezza e la capacità” delle forze statunitensi in mare, ha affermato Corilla nella dichiarazione.

La straordinaria visita sottomarina del comandante del Comando Centrale arriva quando il presidente russo Vladimir Putin ha minacciato di usare armi nucleari poiché le sue forze di terra sono perse nella guerra in Ucraina. L’Iran – situato nell’area del Comando Centrale – è diventato più coinvolto nella guerra, fornendo ondate di droni che la Russia utilizza per colpire obiettivi in ​​Ucraina, comprese centrali elettriche, condomini e altre infrastrutture chiave.

I leader del comando centrale hanno spesso visitato le navi della Marina degli Stati Uniti nelle acque intorno al Medio Oriente, comprese le enormi portaerei che venivano regolarmente inviate nella regione come deterrente per l’Iran. Dalla fine delle guerre in Iraq e Afghanistan, la Marina non ha avuto una presenza frequente di portaerei nella regione.

Il tour sottomarino di Corella arriva anche quando la NATO inizia le sue esercitazioni nucleari annuali programmate da tempo nell’Europa nord-occidentale. 14 dei 30 Stati membri della NATO avrebbero dovuto prendere parte alle esercitazioni, che si svolgono all’incirca nello stesso periodo ogni anno e durano circa una settimana.

Gli esercizi includono aerei da combattimento in grado di trasportare testate nucleari, ma non bombe vive. I bombardieri a lungo raggio B-52 statunitensi prendono parte alle esercitazioni.

La Russia di solito conduce esercitazioni simili sulla forza nucleare questo mese e dovrebbe iniziare presto.

I sottomarini Ohio Class sono equipaggiati con missili Trident II D-5. La flotta sottomarina statunitense, divisa tra basi a Bangor, Washington, e Kings Bay, Georgia, è una delle fasi della “triade” nucleare statunitense, insieme ai bombardieri a lungo raggio B-2 e B-52 e ai bombardieri a terra . Missili Minuteman 3.