Un nuovo rapporto rivela la data di lancio di Apple iPhone 16 e iPhone 16 Pro

Aggiornato l’11 agosto con nuove fonti che forniscono informazioni e dettagli sulla produzione di iPhone di Foxconn per quest’anno.

I nuovi iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max verranno svelati quasi sicuramente entro un mese. Ma quando esattamente? Puoi leggere le mie previsioni dettagliate su quando l’iPhone sarà in vendita, quando verrà annunciato e anche quando verrà annunciato qui. Ma è emerso un nuovo rapporto sulla linea di produzione che potrebbe fornire maggiore chiarezza su cosa sta accadendo e quando, e un altro aggiunge maggiore credibilità – e ora anche le previsioni dell’intelligenza artificiale stanno entrando in gioco.

L’iPhone 15 sta per essere sostituito.. Ecco la data di annuncio dell’iPhone 16 AFP tramite Getty Images

Finora, diversi analisti hanno suggerito come data chiave della conferenza martedì 10 settembre, che ritengo possa essere appropriata (anche se si prega di leggere le avvertenze di seguito). Anche in tema di servizi AI questa data sembra preferibile. “Stranamente, questa è anche la data che alcuni servizi di intelligenza artificiale diranno se chiedi quando sarà il prossimo lancio di Apple. Ma, in genere, solo alcuni strumenti di intelligenza artificiale dicono questa data mentre altri insistono sul 6 o 12 settembre.”sìCome disse William Gallagher in… Apple Insider Si riferisce a.

ForbesQuando esattamente Apple lancerà iPhone 16 e iPhone 16 Pro?

Secondo me il 6 settembre non è una data appropriata. Si scontra con la fiera tecnologica IFA di Berlino. E se la fiera tedesca sembra troppo marginale per destare preoccupazione, ripensateci: l’IFA è grande quanto la massiccia fiera CES di Las Vegas. Rimangono nell’inquadratura il 10 e il 12 settembre. O forse lunedì 9 settembre. Questo è un po’ inaspettato dato che Apple non ha mai annunciato un iPhone di lunedì prima, ma non è impossibile.

“L’intelligenza umana dice che Apple può lanciare i suoi prodotti quando vuole, ma in pratica ci sono enormi problemi logistici attorno al lancio di milioni di iPhone”, dice ancora Gallagher “Apple sa come farlo, e lo ha fatto molte volte – e è probabile che seguirà nuovamente lo stesso modello di lavoro.

Inoltre, giustamente secondo me, ha omesso una data precedente, martedì 3 settembre. Ciò avrebbe eclissato l’IFA e allontanato i riflettori dalla fiera, ma sarebbe successo il giorno dopo il Labor Day, il che significava che la stampa avrebbe viaggiato da tutto il paese nei giorni festivi, per non parlare del lungo fine settimana per i dipendenti. , ed entrambi Entrambe le cose non saranno popolari.

Ciò si collega a un altro punto di Apple Insider: ora c’è più flessibilità dell’ultimo minuto. “Quando gli eventi si sono svolti dal vivo, una data del genere avrebbe potuto essere esclusa [as September 3] Perché ad Apple piaceva esercitarsi fino al giorno successivo. E con il rilascio di video preregistrati e prodotti, non dovrebbe esserci più lo stesso problema.

Un altro indicatore importante viene dall’affermazione secondo cui Foxconn, uno dei principali produttori di iPhone in Cina, ha assunto ulteriori dipendenti. Le assunzioni sono numerose: 50mila i nuovi dipendenti, secondo i dati aziendali. Affari in CoreaÈ stato notato anche da Voci su MacL’aumento dell’organico è un altro chiaro indicatore dell’aumento della produzione con l’avvicinarsi della data di uscita. E il momento è giusto per la data di uscita di venerdì 20 settembre: maggiori dettagli nelle date riportate di seguito.

Ecco una descrizione del sito Web MacRumors dell’afflusso di nuovi dipendenti: “L’azienda ha intensificato gli sforzi di produzione con il principale partner di produzione, Foxconn, a Zhengzhou, in Cina. La fabbrica, conosciuta come il più grande impianto di produzione di smartphone al mondo, sta attualmente producendo altri 1.000.000. unità. iPhone “La base produttiva è ora pienamente operativa e nelle ultime due settimane ha attirato altri 50.000 lavoratori”.

Nel frattempo, secondo quanto riferito, è stata intensificata la produzione di massa dei display OLED che adorneranno i telefoni della serie iPhone 16 Notizie ETSamsung prevede di produrre 80 milioni di unità, mentre LG prevede di produrre 43 milioni di unità.

Quindi, perché è importante? Perché indica che la produzione dell’iPhone è nei tempi previsti, ovvero non sono previsti ritardi in questa fase. Se questo è vero, significa che la possibilità che la serie iPhone 16 venga messa in vendita a settembre è molto forte.

La potenziale data per l’evento principale che presenterà i dispositivi, insieme all’Apple Watch Series 10 e forse ai nuovi AirPods, sembra essere fissata martedì 10 settembre.

Come al solito, ad Apple piace essere imprevedibile, quindi non sorprenderti se sei in ritardo di un giorno o due. Non sarà certo mercoledì 11 settembre: Apple ha evitato quella data perché cade nell’anniversario degli attentati del 2001.

Con tutto ciò previsto, ciò sembra significare che i preordini dei telefoni inizieranno venerdì 13 settembre e l’iPhone 16 sarà in vendita il 20 settembre, cioè il venerdì successivo.

Queste date finali, per preordini e vendite dirette, sembrano essere fissate: anche se il keynote è stato posticipato di un giorno o due.

Apple sa cosa sta succedendo, ma finché non annunciano effettivamente il keynote, possono cambiare tutto ciò di cui hanno bisogno fino all’ultimo minuto.

Cerca il keynote che sarà annunciato nella prima settimana di settembre, che è lo stesso periodo in cui inizia la grande fiera dell’elettronica. Successivamente pubblicherò maggiori dettagli, molto probabilmente martedì 3 settembre o mercoledì 4 settembre.

ForbesData di lancio di Apple iPhone 16 e iPhone 16 Pro: un nuovo rapporto rivela una strategia insolita