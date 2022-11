Un razzo Artemis dovrebbe essere lanciato sulla luna all’inizio di mercoledì dopo una serie di ritardi

Il Razzo Artemide Pronto per il lancio mercoledì mattina presto, è l’ultimo tentativo di inviare una capsula senza equipaggio vicino alla Luna dopo una serie di ritardi dovuti a… tempo atmosferico e problemi meccanici.

Nasa Paga il ritiro Doveva decollare lunedì dopo che l’uragano Nicole è atterrato a 85 miglia a sud di Cape Canaveral, in Florida.

Jim Frye, amministratore associato per l’Exploration Systems Development Mission Directorate della NASA, ha detto che il razzo, che è rimasto sulla rampa di lancio del Kennedy Space Center durante la tempesta, ha subito danni “minori” facili da riparare. Conferenza stampa Venerdì.

La luna sorge sopra un razzo Space Launch System con la navicella spaziale Orion a bordo del Launch Pad 39B mentre continuano i preparativi per la missione Artemis al Kennedy Space Center, 14 novembre 2022, a Cape Canaveral, in Florida. Bill Ingalls/NASA tramite Getty Images

Il lancio segna il primo passo di un ambizioso piano per stabilire una presenza a lungo termine sulla superficie lunare per la scoperta scientifica e lo sviluppo economico. In definitiva, la spedizione Artemis potrebbe portare al primo volo spaziale con equipaggio su Marte, secondo la NASA.

La capsula spaziale viaggerà per circa 25 giorni – arrivando a circa 60 miglia dalla luna, quindi a 40.000 miglia sopra la luna quando orbita attorno al suo lato oscuro – prima di atterrare nell’Oceano Pacifico al largo della costa di San Diego l’11 dicembre.

Se Artemis viene dichiarato pronto, si aprirà una finestra di due ore all’1:04 ET. Se necessario, le finestre di backup sono sabato 19 novembre e venerdì 25 novembre. La NASA trasmetterà il lancio su TV della NASA.

Da allora la spedizione ha subito una serie di battute d’arresto data di lancio originale Il vicepresidente Kamala Harris avrebbe dovuto ospitare tra circa 100.000 spettatori.

La NASA ha annullato il decollo iniziale, previsto per il 29 agosto, dopo che un sensore difettoso ha impedito a uno dei motori del razzo di raffreddarsi alla temperatura di pre-accensione desiderata.

Un razzo del sistema di lancio spaziale della NASA con la navicella spaziale Orion in cima al Launch Pad 39B mentre vengono effettuati i preparativi finali per la missione Artemis i al Kennedy Space Center, 14 novembre 2022, a Cape Canaveral, in Florida. Kevin Deitch/Getty Images

Giorni dopo, un secondo tentativo di lancio il 3 settembre è stato annullato dopo che l’agenzia spaziale ha identificato una perdita di idrogeno liquido.

Un terzo tentativo di lancio pianificato, il 27 settembre, ha subito un ritardo a causa dell’incidente L’uragano Ian. Il missile è stato spostato dalla piattaforma di lancio per proteggerlo, mentre Ian ha provocato il caos lungo il suo percorso a nord dalla Florida alle Carolina.

In tutto, Artemis comprende quattro missioni, ognuna delle quali costerà circa 4,1 miliardi di dollari. Complessivamente, il progetto costerà fino a 93 miliardi di dollari entro il 2025, secondo Verifica Dall’ufficio dell’ispettore generale della NASA.

Se Artemis I avrà successo, Artemis II porterà quattro astronauti vicino alla luna nel 2024. Successivamente, Artemis III prenderà un veicolo spaziale con equipaggio per atterrare sulla luna. Infine, Artemis IV volerà su una stazione spaziale vicino alla Luna.

Nel corso delle missioni Artemis, la NASA prevede di inviare sulla luna la prima donna astronauta e la prima donna astronauta di colore.

La NASA spera che la spedizione Artemis consentirà un viaggio con equipaggio su Marte negli anni successivi.