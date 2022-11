Juju Watkins, la recluta di basket femminile n. 1, è impegnata con la USC

La migliore recluta nel basket femminile JoJo Watkins, cresciuta a 10 miglia dal campus della USC, ha firmato la sua lettera di intenti nazionale martedì con i Trojan.

E Watkins, una selezione USC sui finalisti della Carolina del Sud e di Stanford, è due volte medaglia d’oro di pallacanestro USA, campionessa in carica dello stato della California Sierra Canyon High School e giocatrice di basket femminile dello stato Gatorade dell’anno.

La diciassettenne, cresciuta a Watts, è pronta a unirsi al roster delle leggende del basket USC cresciute nell’area di Los Angeles, tra cui Cynthia Cooper-Dyke, Cheryl Miller, Lisa Leslie E il Tina Thompson.

“Non volevo affrettare quel processo”, ha detto Watkins. “Molte persone nella mia classe si erano già impegnate prima di me, e mi stavo decisamente prendendo il mio tempo. Ma voglio assicurarmi di essere al 1000% dove volevo andare.”



Watkins si unisce a Malia Samuels, la guardia di 5 piedi e 6 della Garfield High School di Seattle, nel corso di reclutamento 2022-23 dell’allenatore Lindsey Gottlieb. Samuels è il 49esimo potenziale cliente nell’espnW 100 del 2023.

Watkins, una versatile guardia 6-2, ha segnato una media di 24,5 punti, 10,3 rimbalzi, 3,2 assist, 2,8 palle recuperate e 2,0 stoppate la scorsa stagione per Sierra Canyon sulla strada per vincere un titolo statale. La scorsa estate, ha iniziato tutte e sette le partite come membro della squadra nazionale femminile Under 17 di basket degli Stati Uniti e ha segnato una media di 13,1 punti, 6,4 rimbalzi, 2,4 assist e 2,3 palle rubate.

Watkins è diventata la terza recluta tra le prime 10 a firmare con la USC da quando espnW ha iniziato la sua classifica nazionale nel 2007, unendosi al numero 7 Jordan Adams nel 2012 e al numero 8 Alto Giles nel 2022.

La USC non ha vinto un campionato nazionale dal lontano 1983 e 1984. Ha vinto l’ultima volta un titolo di conferenza nel 1994 e un campionato di conferenza nel 2014. Ma la sua lista di alunni è decorata come quella di qualsiasi scuola: Cooper-Dyke, due- tempo campione NCAA, quattro volte campione WNBA ed ex allenatore USC; Miller, due volte campione NCAA, tre volte Naismith Player of the Year e capocannoniere di tutti i tempi del programma; Leslie, vincitrice del Naismith Trophy, quattro volte medaglia d’oro olimpica e due volte campionessa WNBA; e Thompson, il primo giocatore universitario arruolato nella WNBA, è il secondo capocannoniere di tutti i tempi e quattro volte campione WNBA.

Ora Watkins è pronto a unirsi ai leggendari Los Angeles Trojans alla USC come titolare della quinta stagione.

Cresciuta a Watts, Watkins ha iniziato a giocare a basket all’età di sette anni nonostante i suoi genitori volessero che giocasse anche a tennis. Venere Williams E il Serena Williams. Si esercitava ogni giorno con i suoi genitori, Sari e Robert, nel cortile sul retro o nella palestra di Watts che prendeva il nome dal suo bisnonno, Ted Watkins Sr., un attivista per i diritti civili negli anni ’60.

Prima del suo primo anno di liceo, Watkins si è trasferita da Windward a Los Angeles al Sierra Canyon a Chatsworth, in California, e si è unita alla squadra del campionato dell’allenatore Alicia Komaki. Nel Sierra Canyon, Watkins trovò rapidamente successo e fama. Sebbene la scuola vanti nomi famosi come James e i Kardashian, Watkins è diventata una celebrità a sé stante e ha contribuito a riempire gli spalti durante la stagione di basket femminile 2021-22.

Nel febbraio 2022, è diventata la prima atleta delle scuole superiori a firmare con il Klutch Sports Group per rappresentare il NIL. Quell’ottobre, Watkins ha finalizzato un accordo di sponsorizzazione a somma zero con Nike, insieme alla collega star della Sierra Canyon Bronnie James, il playmaker dell’Iowa. Caitlin ClarkGuardia di Stanford Haley Jones e la migliore guardia 2023 DJ Wagner.

“Jojo è stato sotto i riflettori nazionali dalla seconda media”, ha detto Komaki. “Quando è arrivata per la prima volta a Sierra Canyon, sapevo che aveva un nome con lei e l’ho capito. Ha capito la sua responsabilità nei confronti del gioco a causa di quello che è. E quando giochi al college, farà lo stesso. Il nome sul davanti sarà importante tanto quanto il nome sul retro.”