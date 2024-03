Un ricercatore climatico spiega la causa delle temperature oceaniche record

William Branham:

Voglio mettere insieme un grafico che mostri come sono diventate normali le temperature dell'oceano.

Questo mostra le temperature superficiali medie giornaliere degli oceani del mondo. Queste linee grigie molto sottili rappresentano un anno, a partire dal 1979. Ora, ecco le letture dell'anno scorso in arancione; Il 2023 è iniziato al limite superiore della norma, ma è diventato rapidamente un anno caldo da record. E qui in rosso c'è solo l'inizio di quest'anno. Gli oceani si trovano davvero in un territorio inesplorato.

Allora cosa sta succedendo qui? John Abraham è professore di ingegneria meccanica all'Università di St. Thomas e fa parte di un consorzio internazionale di ricercatori che monitorano le temperature dell'oceano.

John Abraham, grazie mille per essere qui.

Prima di capire perché, mi chiedo se tu… sei in quel campo che è davvero preoccupato per quello che sta succedendo?

John Abraham, professore e direttore del programma, Dipartimento di ingegneria meccanica, Università di St. Thomas: Beh, questa è davvero un'ottima domanda.

Quindi, dietro le quinte, ci sono due gruppi di scienziati. Un gruppo ritiene che ciò a cui stiamo assistendo possa essere spiegato dal riscaldamento globale a lungo termine e dal cosiddetto fenomeno El Niño. C'è poi un altro gruppo che ritiene che possa esserci un altro elemento coinvolto. Potrebbe esserci qualcosa che non abbiamo ancora scoperto.

E odio dirlo. Sono un po' a metà. I – Il riscaldamento a cui stiamo assistendo lo scorso anno è un po' fuori dall'ordinario rispetto a quello che ci aspetteremmo combinando il riscaldamento globale e El Niño. Forse sta succedendo qualcos'altro, ma non lo sappiamo. Questo è ciò che entusiasma gli scienziati. Questo è ciò che rende grande la scienza.

Vorremmo svelare questi punti interrogativi. Ma c’è un punto interrogativo. E io, a dire il vero, sono indeciso.