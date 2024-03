Si dice che il display Pixel 8a sia aggiornato a 120Hz

Secondo un nuovo rapporto, il prossimo Pixel 8a di Google avrà un display a 120 Hz, uscita display Tensor G3 e una disponibilità più ampia anche in tutto il mondo.

Corpo del robot Rapporti Il Google Pixel 8a, previsto per il debutto vicino o durante il Google I/O a maggio, porterà una serie di notevoli aggiornamenti.

Il primo e forse il più rivolto all'utente sarebbe l'aggiornamento del display. Apparentemente Pixel 8a presenterà un display FHD+ da 6,1 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo è aumentato rispetto a 90Hz sul Pixel 7a. È anche chiaro che il display sarà più luminoso con una luminosità maggiore fino a 1.400 nit durante la visualizzazione di contenuti HDR.

Anche per quanto riguarda il display, sembra che questo sarà il primo telefono Pixel di Google con supporto per l'uscita display al momento del lancio. Pixel 8 e Pixel 8 Pro hanno recentemente aggiunto questa funzionalità con l'ultimo aggiornamento beta di Android 14.

L'altro grande cambiamento nell'hardware sarà il Tensor G3, che è un aggiornamento previsto. È chiaro che Google seguirà lo stesso percorso del Pixel 7a, utilizzando una versione leggermente diversa del Tensore G3 che potrebbe non essere così efficiente dal punto di vista termico per ridurre i costi, ma dovrebbe essere molto simile alla versione trovata nei telefoni di punta di Google Altrimenti.

Le fotocamere sembrano essere invariate, con lo stesso sensore da 64MP utilizzato nella fotocamera principale, supportato da una fotocamera ultra-wide. Questo e gli altri dettagli sopra menzionati sembrano provenire da una “fonte interna a Google”.

Infine, il rapporto indica anche che Pixel 8a sarà venduto in più regioni del mondo. Oltre agli attuali 21 paesi, Pixel 8a verrà ampliato per includere Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia. Questi paesi aggiunti si basano sulle informazioni sulla garanzia elettronica del tuo 8a.

Il Pixel 8a è già trapelato in diverse occasioni e Google ha confermato direttamente che sarà in arrivo. Come accennato in precedenza, il dispositivo verrà probabilmente rilasciato intorno all'I/O 2024, fissato per il 14 maggio.

Ulteriori informazioni sul Pixel 8a:

