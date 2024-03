Il running back dei Detroit Lions Romeo Okwara si ritira dopo otto stagioni

DETROIT – Romeo Okwara ha fornito alcune delle ultime notizie martedì sera.

Il veterano difensivo dei Detroit Lions ha utilizzato il suo account Instagram per annunciare il suo ritiro dalla NFL dopo otto stagioni.

“Dopo un po' di riflessione e contemplazione, ho deciso di allontanarmi dalla NFL.” Okwara ha scritto sulla piattaforma dei social media.

Ha aggiunto: “Il calcio è stato la parte più importante della mia vita per 18 anni, 8 dei quali ho avuto la fortuna di giocare a livello professionistico”. “4 di loro con mio fratello. Le esperienze, le amicizie e il cameratismo che ho avuto la fortuna di condividere con i miei compagni di squadra, allenatori e compagni di squadra sono qualcosa di cui sarò per sempre grato. Siete tutti importanti per me e continuerò a farlo tifare per te per il resto della nostra vita!”

Okwara, 28 anni, è apparso in 16 partite per i Lions la scorsa stagione, registrando nove contrasti, cinque QB e un paio di licenziamenti come parte affidabile della rotazione. Doveva diventare un agente libero.

Nel 2016, è entrato nella lega come free agent rookie non scelto dopo essere stato ingaggiato dai New York Giants, dove ha trascorso le sue prime due stagioni prima di essere reclamato dai Lions nel 2018.

Ha guidato i Lions nei licenziamenti nel 2018, con 7,5, il massimo nella prima stagione di un giocatore nella storia della squadra dopo essere stato esonerato. Ha iniziato 32 partite della sua carriera di 92 partite, terminando con 158 contrasti totali, 26 contrasti per sconfitta, 25 licenziamenti e 58 valide quarterback.

I suoi 23,0 licenziamenti in carriera si collocano anche al quarto posto tra i giocatori della NFL nati in Nigeria.

Ha aggiunto: “Il mio cuore è per sempre con te e con la città di Detroit”.