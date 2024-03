Un video del principe William e Kate dovrebbe fermare le voci reali, dice un tabloid. È un compito arduo

LONDRA (AP) – Il principe William e sua moglie Catherine sono stati fotografati in un negozio di fattoria vicino alla loro casa a Windsor, ha riferito The Sun – le prime istantanee di Kate da quando è nata. Chirurgia addominale Per un caso non specificato, due mesi fa.

Il giornale ha pubblicato una breve clip lunedì scorso, mostrando William e Kate sorridenti mentre camminavano insieme, portando borse della spesa. Ha aggiunto che il filmato è stato girato sabato a Windsor, a ovest di Londra.

Il quotidiano Sun ha citato Nelson Silva, che ha affermato di aver filmato il video, dicendo: “Kate sembrava felice e rilassata. “Sembrano felici solo di poter andare al negozio e socializzare.”

L'ufficio della coppia a Kensington Palace a Londra non ha commentato.

Il palazzo ha detto che Kate, 42 anni, tornerà ai suoi doveri ufficiali dopo Pasqua. Ciò probabilmente verrà fatto una volta che i suoi figli torneranno a scuola il 17 aprile.

Il quotidiano Sun ha tappezzato la sua prima pagina con la frase: “È bello rivederti, Kate!” Ha detto di aver deciso di pubblicare il filmato “nel tentativo di porre fine a quella che il palazzo chiama la 'follia dei social media'.”

Ci sono state speculazioni febbrili e talvolta fantasiose sulle condizioni della principessa durante la sua assenza. Il palazzo non ha rivelato i dettagli, ma ha affermato che non era correlato al cancro.

Kensington Palace ha pubblicato una foto di Kate e dei suoi figli George, Charlotte e Louis il 10 marzo in concomitanza con la festa della mamma nel Regno Unito, ma la mossa è fallita quando… Stampa associata Altre agenzie di stampa lo hanno ritirato dalla pubblicazione perché sembrava essere stato manipolato, aggiungendosi alla speculazione.

Kate Rilascia una dichiarazione Ha ammesso di aver amato “l'esperienza di editing” e si è scusata per “l'eventuale confusione” causata dalla foto.