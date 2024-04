una sorpresa! Una nuova inserzione per Hollow Knight: Silksong è apparsa online

Non è uno scherzo, ma sembra che abbiamo un nuovo aggiornamento su Hollow Knight: Silksong. Oggi è stata individuata una nuova inserzione per il gioco sulla pagina Microsoft Xbox Store Ha mandato i fan in una piccola follia.

Anche se questo potrebbe non sembrare molto di cui entusiasmarsi, fino ad ora Silksong aveva solo pagine del negozio per Switch eShop, PlayStation Store, Steam e GOG, ma ora è stato aggiunto un elenco Xbox con una classificazione E10 + ESRB. È stato anche notato come un direttore dei contenuti Xbox lo abbia descritto come un “nuovo fantastico gioco nella lista dei desideri”.

Tutto ciò ha portato i fan a ipotizzare che l'attesissimo sequel dell'originale Hollow Knight potrebbe arrivare molto presto…

Hmmmm🤔 https://t.co/5mEzisT6bC… Un nuovo fantastico gioco nella tua lista dei desideri?! 😉#HollowKnighSilksong pic.twitter.com/DQBZaJYxoM – Nick Zuclich (@NickZuclich) 1 aprile 2024

A ciò si aggiunge il fatto che il gioco è stato rilasciato da Xbox Otterrà una versione “Day One” su Game Pass quando arriveràIl che rende quest’ultimo sviluppo ancora più interessante. Ovviamente non è stata annunciata alcuna data di uscita ufficiale per Hollow Knight: Silksong, quindi se sentiremo eventuali aggiornamenti, te lo faremo sapere.