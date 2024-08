Uno dei continenti della Terra si sta sollevando e gli effetti potrebbero essere enormi: ScienceAlert

L’Antartide perde parte del suo peso, permettendo al continente di sollevarsi dall’oceano come una spugna che prima era stata compressa e ora è libera di espandersi nuovamente.

Questo peso è il suo ghiaccio.

Questo processo è chiamato sollevamento post-glaciale e una nuova ricerca suggerisce che avrà un enorme impatto sull’innalzamento globale del livello del mare in futuro. Potrebbe ridurre il contributo dell’Antartide di circa il 40%, o potrebbe peggiorare le cose, a seconda della quantità di combustibile fossile che continuiamo a emettere che intrappola il calore e scioglie il ghiaccio.

“Con quasi 700 milioni di persone che vivono nelle aree costiere e il costo potenziale dell’innalzamento del livello del mare che potrebbe raggiungere trilioni di dollari entro la fine del secolo, comprendere l’effetto domino causato dallo scioglimento dei ghiacci in Antartide è fondamentale”. Dice Natalia Gomes, glaciologa della McGill University.

Negli ultimi anni, il livello del ghiaccio dell’Antartide è rimasto ostinatamente basso.

Uno sguardo ai ridicoli valori anomali del ghiaccio marino in #Antartide quest’anno e lo scorso… 😳Grafici completi dei cicli stagionali disponibili su zacklabe.com/antarctic-se… [image or embed] — Zach Labbe (@zlabe.bsky.social) 28 luglio 2024 alle 11:24

Gomez e i suoi colleghi hanno esaminato lo strato di terra sotto la calotta glaciale antartica e hanno scoperto che è particolarmente soffice in alcune aree chiave. I dati sismici hanno rivelato che è questo alto livello di viscosità a creare il rapido e inaspettato innalzamento del terreno.

“Le nostre misurazioni mostrano che il terreno solido che costituisce la base della calotta glaciale antartica sta cambiando forma in modo sorprendentemente rapido”. Dice Terry Wilson, geologo dell’Ohio State University.

“L’innalzamento della terra dovuto alla riduzione del ghiaccio sulla superficie avviene nel corso di decenni, non di migliaia di anni”.

Il team ha quindi utilizzato la modellazione 3D per simulare l’innalzamento del livello del mare dovuto al cambiamento della massa terrestre in Antartide in diversi scenari. Se i livelli di riscaldamento vengono mantenuti un po’Ciò contribuisce ad un aumento del livello del mare fino a 1,7 metri (5,6 piedi) entro il 2500, ma questo aumento potrebbe raggiungere i 19,5 metri se continuiamo. Permettere al riscaldamento globale di aumentare senza sosta.

Questo perché la calotta glaciale si ritira più velocemente di quanto si solleva, riversando più acqua negli oceani. Ma se riusciamo a rallentare questo scioglimento, l’innalzamento del livello del terreno solleverà parte del ghiaccio lontano dalle calde acque oceaniche, permettendone la conservazione più a lungo.

“Questo studio rappresenta un importante progresso nella nostra capacità di prevedere meglio gli impatti dei cambiamenti climatici sull’innalzamento del livello del mare e di informare una politica ambientale efficace”. Dice Rob DeConto, glaciologo dell’Università del Massachusetts.

Poiché la Terra non è una sfera perfettamente liscia, diverse parti del nostro pianeta sperimenteranno effetti unici a livello del mare grazie a stranezze gravitazionali, rotazionali e geologiche.

“I nostri risultati sono ulteriormente di supporto recentemente Risultati “Le isole a bassa latitudine e le località costiere che sono già colpite dall’innalzamento del livello del mare sperimenteranno un aumento del livello del mare superiore alla media associato alla perdita di ghiaccio in Antartide, indipendentemente dallo scenario di perdita di ghiaccio”, affermano Gomez e il suo team. Spiega.

“Questa scoperta getta luce su… Ingiustizia climatica “Verso i paesi le cui emissioni sono basse, mentre la loro esposizione e vulnerabilità all’innalzamento del livello del mare è elevata”.

I ricercatori avvertono che il modello è ancora avvolto da una significativa incertezza, soprattutto a causa della mancanza di dati sismici dall’Antartide occidentale. Queste stime non tengono nemmeno conto di ciò che sta accadendo al ghiaccio della Groenlandia e alle montagne del mondo.

A causa delle persistenti condizioni anomale nell’Artico e nell’Antartico, l’estensione totale del ghiaccio marino globale è al minimo storico per questa data, ed è circa *4 milioni di chilometri quadrati* inferiore alla media del periodo 1981-2010. Più grafica: zacklabe.com/global-sea-i… [image or embed] — Zach Labbe (@zlabe.bsky.social) 30 luglio 2024 alle 10:45

“Per documentare quanto velocemente il nostro mondo sta cambiando, è estremamente importante continuare a sviluppare la nostra capacità di fare previsioni più certe, che è l’unico percorso che ci permetterà di prenderci cura del nostro futuro in modo significativo”. È chiaro Wilson.

Innalzamento del livello del mare Noi siamo Davvero impressionante Isole basse Come quelli di Kiribati. maggior parte Tarawa Sud Si trova a meno di 3 metri sopra il livello del mare, come provano gli abitanti del villaggio di Temayko Bloccare l’oceano con sacchi di sabbiaMa queste inondazioni hanno inondato le case all’inizio di quest’anno, contaminando il terreno coltivato e i pozzi d’acqua con il sale.

Nel frattempo, Le zone umide sono circondate Tra l’innalzamento del livello dell’acqua e le infrastrutture umane come le strade. La perdita di questi ecosistemi, che Filtrazione dell’acqua e controllo della corrosioneCiò significa che l’innalzamento del livello del mare influenzerà maggiormente queste aree.

“Ridurre le emissioni di gas serra “La ripresa consentirà alla terraferma di svolgere un ruolo maggiore nel mantenimento di una parte maggiore delle calotte glaciali dell’Antartide ed evitare il peggiore dei futuri impatti ingiusti del cambiamento climatico sulle coste globali”, affermano Gomez e i suoi colleghi. concludere.

Questa ricerca è stata pubblicata in Progresso scientifico.