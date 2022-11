Uruguay vs Corea del Sud Ahead World Cup Match in diretta: punteggio e aggiornamenti

Negli ultimi giorni, c’è stata una certa speranza nella disperata ricerca del Brasile di un punto di pressione. Forse sono i terzini: se Daniel Alves, la cui energia ribollente sta finalmente iniziando a ribollire a 39 anni, entra in squadra, le opzioni non potrebbero essere migliori.

O forse è il centrocampo: forse Tide, l’allenatore del paese, non saprà resistere alla tentazione di schierare la sua vasta gamma di talenti offensivi, lasciando Casemiro come l’adulto oberato di lavoro nella stanza. Oppure, in un pizzico, potrebbe essere Neymar. Ci si può fidare di Neymar?

Come guardare Brasile e Serbia: 14:00 orientale. Volpe, Telemundo, Pavone.

Sembra tutto un po’ disperato. Non c’è alcuna garanzia che il Brasile vincerà la Coppa del Mondo, non certo per la qualità di alcuni dei suoi rivali. Argentina Ora Germania Avrei potuto inciampare, ma Francia, Inghilterra E grazie La cupa e terrificante demolizione del Costa Rica Mercoledì tutta la Spagna ha mostrato la sua mano. Il campo è formato.

Nelle settimane che hanno preceduto il torneo, il presupposto era che il Brasile fosse al timone. Tide ha a sua disposizione una “generazione d’oro”, secondo il suo omologo serbo Dragan Stojkovic. Stojkovic, per chi ha la memoria lunga, Sapere una cosa o due sulle generazioni d’oro. Non c’è alcun punto di pressione evidente. È stata la migliore squadra che il Brasile avesse mandato in finale dalla vittoria del torneo nel 2002; In effetti, questa è una squadra significativamente migliore di quella che ha vinto il Giappone 20 anni fa. Sembrava di qualità. Ora è il momento di montarlo.