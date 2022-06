Valute, petrolio, Wall Street, debutto azionario

Secondo Reuters, i prezzi al consumo di base del Giappone sono aumentati del 2,1% per il mese di maggio rispetto all’anno precedente, in linea con le stime. Questo è al di sopra dell’obiettivo di inflazione del 2% della Banca del Giappone. Tuttavia, Reuters ha affermato che i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,8% solo se gli alimenti freschi e l’energia sono stati ritirati.

Il S&P/ASX 200 In Australia è aumentato dello 0,25%. Il mercato neozelandese è chiuso per ferie il venerdì.

Nei mercati giapponesi, il Nikkei 225 Il Topix è in rialzo dello 0,66%, mentre il Topix è in rialzo dello 0,23%.

Il Indice del dollaro USAche misura la valuta statunitense rispetto a un paniere di pari, era a 104.357.

Il Yen Giapponese È salito a 134,86 per dollaro, riprendendosi dai livelli di 136 per dollaro all’inizio di questa settimana. Il dollaro australiano Era a $ 0,6909, essendo stato per lo più in un trend debole questa settimana.

I futures sul petrolio sono leggermente aumentati nel commercio asiatico. Contratti future sul greggio statunitense È aumentato dello 0,86% a 105,17 dollari al barile, mentre il benchmark internazionale è salito Greggio Brent Ha guadagnato lo 0,8% a $ 110,93 al barile.