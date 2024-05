Washington Post: la moglie del giudice Samuel Alito afferma che la bandiera degli Stati Uniti è “un segnale di pericolo internazionale” nel 2021

CNN

—



Lo ha detto in precedenza la moglie del giudice della Corte Suprema Samuel Alito Bandiera americana invertita Nel gennaio 2021, il volo di ritorno della coppia è stato un “segnale di soccorso internazionale”. Lo ha riferito il Washington Post Sabato, descrivendo l’incontro fuori casa della coppia ad Alitos e ad un giornalista del Post dell’epoca.

La bandiera non è stata esposta quando il giornalista Robert Barnes ha visitato la casa del giudice ad Alexandria, in Virginia, il giorno dell’insediamento del presidente Joe Biden, afferma il rapporto. Martha-Ann Alito ha chiesto al giornalista di “lasciare la mia proprietà” quando ha visto la coppia uscire di casa, ha riferito The Post.

Secondo The Post, Martha-Ann Alito ha detto: “Questo è un segnale di pericolo internazionale!” Barnes ha chiesto informazioni sulla questione prima che Neeti portasse sua moglie in macchina, negando che la bandiera fosse collegata a una protesta politica, dicendo che derivava da una disputa di quartiere.

Martha-Ann Alito ha poi gridato: “Chiedete loro cosa hanno fatto!” “Là! È meglio?”, dopo averlo posizionato sull’asta della bandiera, secondo The Post.

Una portavoce del Post ha detto nell’articolo che il giornale all’epoca non aveva riportato il collegamento perché alzare la bandiera sembrava più un lavoro per Martha-Ann Alito che giustizia e ha comportato una controversia. il suo vicino” e non è chiaro se abbia le sue radici nella politica.

Il rapporto del Post arriva mentre il giudice conservatore è coinvolto nella controversia sull’esposizione all’esterno della sua proprietà.

Dal New York Times Una foto ottenuta dal New York Times mostra una bandiera capovolta nella casa di Alito il 17 gennaio 2021, tre giorni prima dell’insediamento di Biden. READ Alex Jones al processo: la giuria trova il fondatore di InfoWars per pagare i genitori di Sandy Hook $ 45,2 milioni di danni punitivi

Il New York Times la settimana scorsa Ha pubblicato una foto Una bandiera americana rovesciata issata nella casa degli Alitos in Virginia nel 2021. Alito ha detto la bandiera americana capovolta Cresciuto da sua moglie ed era il riflesso di una lite con un vicino. Alito ha detto che la disputa ha coinvolto un vicino che ha affisso un cartello vicino alla fermata dello scuolabus con la scritta “F**k Trump” e poi ha affisso un cartello che attaccava sua moglie. giustizia ha detto a Fox News Alitos ha litigato con un vicino, che a un certo punto ha usato la parola “stronza”. Poi sua moglie ha sventolato la bandiera rovesciata.

La bandiera capovolta era un simbolo per i sostenitori dell’ex presidente Donald Trump, che aveva falsamente affermato una frode diffusa nelle elezioni presidenziali del 2020.

Poi ha riferito il Times Una bandiera esposta durante l’attacco alla capitale degli Stati Uniti di mercoledì 6 gennaio 2021 Si sapeva che volava via La casa per le vacanze di Alitos nel New Jersey la scorsa estate. La bandiera “Appello al cielo” della guerra rivoluzionaria è diventata un simbolo per i sostenitori di Trump.

Le rivelazioni sulle bandiere hanno suscitato critiche a Washington Senatori chiave del GOP Dai democratici che chiedono alla giustizia di astenersi dalle cause legate a Trump e dall’attacco al Campidoglio del 2021.

Il senatore repubblicano John Thune, uno dei contendenti per sostituire il leader della minoranza in pensione Mitch McConnell, ha detto alla CNN che la bandiera è stata una “cattiva decisione”.

“Non so come lo spieghi”, ha detto il repubblicano del South Dakota.

La notizia ha rinnovato le richieste della sinistra al Congresso Emanare regole di condotta La candidatura della Corte Suprema è in fase di stallo da mesi.

Il presidente della magistratura del Senato Dick Durbin, un critico frequente dei giudici conservatori, ha detto giovedì a Kate Bolduan della CNN che qualcuno nella più alta corte della nazione che espone tali bandiere sulla sua proprietà “solleva una domanda seria”.

Alcuni legislatori repubblicani Ha difeso AlitoIl senatore del Texas Mercoledì Ted Cruz ha detto a Kaitlan Collins della CNN che “l’intero trambusto è esagerato” e ha accusato i democratici del Senato di cercare di delegittimare la corte.

John Fritz, Holmes Lybrand e Ted Barrett della CNN hanno contribuito a questo rapporto.