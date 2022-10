Yahya Abdul-Mateen II dirigerà la serie di film Marvel per Disney + – Deadline

esclusivoHa dato alcune delle migliori recensioni della sua carriera per il suo lavoro nel revival di Broadway dell’opera teatrale vincitrice del Premio Pulitzer di Susan Laurie Parks. Topdog / PerdenteE il Yahya Abdul-Mateen II Prepararsi a trasferirsi dalla capitale a meraviglia Come protagonista della serie Disney + in studio uomo miracoloso.

Creato dallo scrittore Stan Lee e dagli artisti Don Heck e Jack Kirby, Wonder Man è stato introdotto per la prima volta nella Marvel Comics nel 1964 tramite Vendicatori # 9. Il personaggio noto come Simon Williams è il figlio dell’industriale Sanford Williams e assume il controllo del suo equipaggiamento di munizioni dopo la sua morte, vedendo i suoi successi limitati quando compete con le Stark Industries di Tony Stark. Il giovane Williams acquisisce superpoteri basati sugli ioni, inclusi i superpoteri, mentre lavora sotto il malvagio barone Zemo e si afferma come rivale di The Avengers, anche se in seguito decide di entrare a far parte della stessa squadra di supereroi.

dal vivo uomo miracoloso La serie è stata annunciata per la prima volta come in fase di sviluppo a giugno, con shang chi Helmer Dustin Daniel Creighton e gancio Il co-produttore Andrew Guest ha annunciato il loro fidanzamento. Cretton dirigerà e dirigerà la produzione, con Guest in qualità di sceneggiatore principale. Come precedentemente annunciato, lo spettacolo sarà testimone Trevor Slattery ritorna nei panni di Ben Kingsley – Il supercattivo è diventato un brav’uomo noto come The Mandarin, apparso in precedenza in entrambi uomo di ferro 3 E il shang chi.

Abdul Mateen è meglio conosciuto nel mondo dei supereroi per il suo lavoro su HBO guardie ✔Dopo aver vinto il suo primo Emmy nel 2020 per il ruolo di Well/Dr. Manhattan in programma basato sulla DC Comics di Dave Gibbons e Alan Moore. L’attore si è legato per la prima volta alla DC nel 2018 Aquaman Nel sequel riprenderà il ruolo di David Kane alias Black Manta Aquaman e il regno perdutol’uscita è prevista per il 25 dicembre 2023.

Abdel-Mateen è apparso in precedenza anche in film, tra cui: AmbulanzaE il Matrix ResurrezioneNia D’Costa uomo delle caramelle Il seguito del film drammatico candidato all’Oscar di Aaron Sorkin Processo di Chicago 7Il secondo lungometraggio di Jordan Peele noi e Michelle Gracie il più grande showman. Include crediti TV extra specchio nero E il scendere. Altri progetti imminenti per thesp, che ha fondato la società di produzione House Eleven10 e una partnership creativa con Netflix nel 2021, includono la serie FX limitata. L’odore dei fiori che bruciano Basato sul romanzo Blitz Bazawule, prodotto da House Eleven10; Il thriller Dwayne Johnson Chiamata d’emergenza, che sarà osservato e prodotto da un exec; film di amazon studios Hai aiutato a distruggere le personebasato sull’omonimo articolo del New York Times del 2021 di Janet Reitman, che produrrà insieme a Michael B. Jordan.

Abdul-Mateen rappresenta WME, M88 e Johnson Shapiro Slewett & Kole.