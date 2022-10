L’inflazione in Europa ha raggiunto il massimo storico del 10,7% mentre i funzionari devono affrontare scelte difficili

“Mi aspetto che questo rafforzi questa divisione all’interno dell’organo di governo della BCE”, ha detto Lucrezia Richlin, professoressa di economia alla London Business School, a proposito di questo ultimo rapporto di Eurostat, l’ufficio statistico della Commissione.

Ha detto che la combinazione di inflazione e produzione superiori alle attese indica che la mancanza di offerta non è l’unico problema; L’aumento della domanda dei consumatori contribuisce anche all’aumento dei prezzi.

I prezzi dolorosamente elevati dell’energia e dei generi alimentari hanno continuato a portare l’inflazione a livelli record. Negli ultimi 12 mesi, i prezzi dell’energia sono aumentati del 41,9% mentre i prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 13,1%. insieme a Il ritiro della Russia Da un accordo che ha consentito l’esportazione di grano dall’Ucraina, è probabile che i prezzi del grano aumentino ancora di più.

Preoccupano anche i segnali che l’inflazione sta estendendo la sua portata ad altri settori.

Più della metà dei paesi della zona euro ha registrato tassi di inflazione a due cifre nell’anno fino a ottobre, inclusa la Germania (11,6 per cento); Paesi Bassi (16,8%); Italia (12,8%) e Slovacchia (14,5%). Negli stati baltici, i tassi sono superiori al 21%. La Francia ha registrato il tasso più basso del 7,1%.

La spesa per consumi ha in parte spinto la Germania, la più grande economia d’Europa, a un tasso di crescita annuale dello 0,3% durante il terzo trimestre. L’economia italiana è cresciuta dello 0,5 per cento e quella svedese dello 0,7 per cento. La produzione complessiva ha rallentato rispetto allo 0,8% registrato nel trimestre precedente. in un altro luogo, crescita Ha rallentato nel terzo trimestre: la produzione sia in Francia che in Spagna è aumentata di appena lo 0,2 per cento, mentre le economie di Austria e Belgio si sono contratte dello 0,1 per cento.

Nel blocco più grande dei 27 paesi che compongono l’Unione Europea, la crescita nel terzo trimestre è aumentata dello 0,2 per cento, così come l’eurozona.