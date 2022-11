I migliori consigli di Jeff Bezos per gestire la recessione economica

Washington

Affari CNN

–



Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha recentemente avvertito i consumatori e le aziende che dovrebbero considerare di posticipare i grandi acquisti nei prossimi mesi, poiché l’economia globale deve affrontare un rallentamento e affrontare una potenziale recessione.

Il dirigente d’azienda ha offerto il suo consiglio più forte sull’economia in difficoltà Intervista esclusiva Con Chloe Melas della CNN sabato a casa di Bezos a Washington, D.C.

Bezos ha esortato le persone a rimandare la spesa per articoli costosi come auto nuove, televisori ed elettrodomestici, affermando che ritardare grandi acquisti è il modo più sicuro per preservare un po’ di “polvere secca” in caso di recessione prolungata. Allo stesso tempo, ha aggiunto Bezos, le aziende più piccole potrebbero voler evitare di effettuare grandi spese in conto capitale o acquisizioni durante questo periodo di incertezza.

Se un numero sufficiente di consumatori seguirà il consiglio di Bezos, potrebbe significare minori vendite di Amazon, il gigante dell’e-commerce fondato da Bezos e che ha creato la stragrande maggioranza della fortuna del miliardario.

New York Times menzionato Lunedì, Amazon prevede di tagliare la sua forza lavoro, licenziando 10.000 lavoratori, il taglio più grande nella storia dell’azienda. Ciò si aggiunge al blocco delle assunzioni precedentemente annunciato nella forza lavoro dell’azienda. L’azienda è seconda solo a Walmart in termini di numero di dipendenti che impiega negli Stati Uniti.

Amazzonia



(AMZN) A ottobre ha dichiarato di prevedere le vendite per gli ultimi tre mesi dell’anno Molto inferiore alle aspettative di Wall Street. Le prospettive più deboli sono arrivate quando l’aumento dell’inflazione e le incombenti paure di recessione hanno pesato sulle decisioni di acquisto dei consumatori, poiché gli americani si concentrano maggiormente sui viaggi e sui ristoranti e meno sull’acquisto di beni voluttuari.

Le azioni della società sono scese di oltre il 40% poiché l’aumento dei prezzi e il cambiamento del comportamento dei clienti pesano su Amazon e sul settore tecnologico in generale.

Bezos ha affermato che la prospettiva di un deterioramento delle condizioni economiche rende saggio risparmiare un po’ di denaro se questa è un’opzione.

Ha detto: “Prendi qualche rischio dal tavolo”. “Una piccola riduzione del rischio può fare la differenza”.

Il mese scorso, Bezos ha twittato un avvertimento ai suoi follower su Twitter, raccomandazione Sono “porte che sbattono”. Bezos ha affermato nell’intervista che il consiglio era destinato sia agli imprenditori che ai consumatori.

Ha aggiunto che molti potrebbero sentirsi nauseati ora, ma ha sostenuto che come ottimista crede che il sogno americano sia “realizzabile e diventerà più realizzabile in futuro”, prevedendo che durante la sua vita, i viaggi nello spazio potrebbero diventare ampiamente disponibili al pubblico .

Sebbene l’economia americana non sia, tecnicamente, in recessione, quasi il 75% dei probabili elettori in a L’ultimo sondaggio della CNN Hanno detto che ne hanno voglia. I salari sono aumentati, ma non sono sufficienti per prendere Inflazione pungenteIn particolare, i prezzi elevati di beni essenziali come cibo, carburante e riparo. Per coloro che hanno investito in azioni, non è stato neanche un grande anno, e questo è particolarmente difficile per i pensionati che vivono dei loro investimenti.

Altri leader aziendali hanno rilasciato messaggi simili sull’economia negli ultimi mesi. Tesla



(TSLA) e il CEO di Twitter Elon Musk il mese scorso Domanda riconosciuta su Tesla



(TSLA)Era “un po’ più difficile da ottenere”, e ha osservato che l’Europa e la Cina stavano vivendo “una sorta di recessione”. Musk ha anche avvertito che Tesla



(TSLA) Non raggiungerà l’obiettivo di crescita delle vendite.

Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, il 18 ottobre Panico in borsa Dicendo che una recessione potrebbe colpire gli Stati Uniti in appena sei-nove mesi.