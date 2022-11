Rams WR Cooper Kupp per sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia, IR

LOS ANGELES — Ricevitore rams wide Coppa Cooper Mercoledì si sottoporrà a un intervento chirurgico alla caviglia e verrà messo in riserva per infortuni, ha detto martedì l’allenatore Sean McVay.

Gupp salterà almeno quattro partite per infortunio, ma McVay non ha eliminato il ricevitore per tutta la stagione. McVay ha affermato che la procedura “fune tesa” eseguita su Gupp ha in genere un tempo di recupero da cinque a sei settimane.

Kupp ha subito una distorsione alla caviglia alta nel quarto trimestre contro gli Arizona Cardinals nella sconfitta della settimana 10 dei Rams. Giovanni Wolford. Kupp sembrava stringersi la caviglia destra dopo il gioco ed è stato aiutato in panchina dallo staff medico della squadra.

“Ovviamente non sostituirai mai un giocatore come Cooper Kupp, ma dobbiamo trovare un modo migliore per mostrare il talento dei ragazzi che stanno giocando”, ha detto McVay.

Gupp è andato su Twitter per ringraziare i suoi fan per il loro supporto.

Grazie a tutti coloro che sono venuti e hanno inviato preghiere! Purtroppo questa è solo una parte del gioco. Apprezzo avere un team medico di fiducia intorno a me. Sistemerò questa cosa, poi tornerò al lavoro! — Cooper Kupp (@CooperKupp) 15 novembre 2022

L’attacco di Los Angeles è stato spazzatura in questa stagione: entrando nella settimana 10, Kupp aveva rappresentato il 35,7% delle catture dei Rams in questa stagione, il punteggio più alto di qualsiasi giocatore del campionato. È entrato in gioco con 72 ricezioni in ritmo per 153 durante la stagione di 17 partite, secondo ESPN Stats and Information Data. Il record di una sola stagione della NFL di un ricevitore dei New Orleans Saints è di 149 Michele Tommaso Nel 2019.

“Abbiamo imparato più di ogni altra cosa, specialmente quest’anno, a prendere le cose un giorno alla volta”, ha detto McVay. “Una volta che avrà finito, vedremo come va la procedura. Assicuriamoci che tutto sia in linea con ciò che pensavano inizialmente in base a come appariva la risonanza magnetica. Come sta andando l’intervento? Ma non credo che tu voglia. in un approccio, ma il primo passo è l’intervento chirurgico. Conoscerai il trattamento e poi seguiranno i passaggi.”

McVay ha anche detto quarterback Matteo Stafford Ancora nel protocollo di commozione cerebrale, ma il team fornirà maggiore chiarezza sul suo stato più tardi martedì.