Indagine sulla frode fiscale dell’organizzazione Trump a Manhattan: aggiornamenti sulle notizie in tempo reale

Donald J. Quando Trump è diventato presidente, la sua azienda di famiglia era pronta per una grave recessione: aveva presentato nuove catene alberghiere, organizzato tagli di nastri in tutto il mondo e attirato una grande concorrenza nelle sue mazze da golf, abbastanza per Eric Trump, che gestiva l’azienda. Mentre suo padre era alla Casa Bianca, menzionare“Tutte le stelle allineate.”

Cinque anni dopo, quelle stelle sono svanite. L’azienda dell’ex presidente, alle prese con il controllo legale e politico, ha interrotto la sua espansione per concentrarsi sulle sue risorse esistenti. Anche quello Ha venduto il Trump Hotel a WashingtonUn tempo il centro dell’universo MAGA.

Le fortune si invertiranno questa settimana poiché la società dovrà affrontare una resa dei conti molto pubblica.

Sig. Sebbene lo stesso Trump non sia stato incriminato, è stato implicato per decenni nella società che gestiva, un’azienda che porta il suo nome e che è servita da trampolino di lancio per la sua presidenza.

Il processo alla Corte Suprema dello Stato presenterà una scena imbarazzante per l’ex presidente, spingendolo in prima linea in una delle tante indagini penali che gli ruotano attorno.

Il caso è incentrato su privilegi speciali concessi dall’attività dell’ex presidente, la Trump Organization, che comprende un universo di oltre 500 entità aziendali. L’anno scorso, l’ufficio del procuratore distrettuale ha accusato due società, la Trump Corporation e la Trump Payroll Corporation, di fornire vantaggi come appartamenti senza affitto e veicoli di lusso in leasing ad alcuni funzionari di alto rango che non hanno pagato le tasse. Sconti.

Il procuratore distrettuale Alvin L. Bragg presiederà l’inizio della selezione della giuria lunedì. Il direttore finanziario della Trump Organization, 75 anni, Alan H. Weiselberg si è recentemente dichiarato colpevole di cospirazione con due società. Un democratico, sig. Ha indicato il caso a favore di Praga.

Il patteggiamento raggiunto dai pubblici ministeri con il governatore federale Alan Weiselberg mette l’organizzazione Trump in una posizione difficile durante il processo. debito… Jefferson Siegel per il New York Times

“È il sogno di un avvocato avere il massimo funzionario finanziario dell’azienda come testimone principale”, afferma Daniel J. ha detto Horwitz, un ex procuratore dell’ufficio del procuratore distrettuale che ora è un partner di McLaughlin e Stern, che difende le società nei casi di criminalità dei colletti bianchi. .

Sig. Il caso fiscale di Bragg è nato da un’indagine approfondita sull’ex presidente e se ha gonfiato fraudolentemente il valore dei suoi beni per ottenere accordi favorevoli da prestatori e assicuratori. Alla ricerca di un indizio per testimoniare contro l’ex presidente, l’ufficio del procuratore distrettuale, mezzo secolo fa, chiamò Mr. Un fedele luogotenente che ha iniziato con il padre di Trump e ha servito come guardiano finanziario dell’azienda per decenni, Mr. Appoggiarsi a Weiselberg. Quando ha resistito alla loro campagna di pressione, l’ufficio Mr. Weiselberg e le due compagnie furono accusate di privilegi speciali.

Nel processo, che dovrebbe durare più di un mese, gli avvocati delle Trump Organizations hanno accusato il sig. Diranno che Weiselberg è andato alle spalle della famiglia Trump e non ha fatto collusion con l’azienda.

“Ci aspettiamo di dimostrare che le azioni di Weiselberg sono state egoistiche, non vantaggiose per l’azienda, e ci aspettiamo di essere assolti al processo”, ha affermato Susan R. disse Nessel. (Gli avvocati possono sostenere che il piano ha risparmiato denaro alla società non pagando le tasse sui salari per i benefici, quando, in realtà, dovrebbero sostenere che la società ha perso denaro a causa dell’accordo.)

Avvocati, sig. Si può anche sostenere che Weiselberg abbia accettato di testimoniare sotto costrizione, notando che avrebbe potuto scontare anni di prigione. Il patteggiamento prevede che trascorra cinque mesi in prigione, ma con buona condotta trascorrerà lì solo 100 giorni.

Se giace ancora sul banco dei testimoni, il giudice che sovrintende al caso potrebbe infliggere fino a 15 anni di carcere, ha detto il suo avvocato, Nicholas A. Dice Gravante Jr. Ha incontrato sia gli avvocati che gli avvocati della società per “assicurarsi che la sua testimonianza andasse senza intoppi”.

Il signor è in congedo con la paga della società. Weiselberg si rifiuta ancora di collaborare con un’indagine più ampia sull’ex presidente.

Il sig. non è stato accusato di aver partecipato al programma di benefici. col gesso fino a Caso uno Una “caccia alle streghe” contro di lui riecheggia il ritornello che usa per usare i guai legali come grido di battaglia per la sua piattaforma politica.

E per la sua azienda di famiglia, una condanna non sarebbe stata un colpo mortale.

Una società, ovviamente, non può essere imprigionata, e il sig. Le società di Trump non sono quotate in borsa, quindi non sarebbero in attività se condannate da una giuria. Anche le potenziali sanzioni sono relativamente minori: entrambe le società Trump verranno processate, Coloro che si trovano ad aver assunto e pagato gli alti funzionari dell’ex presidente devono affrontare una multa massima di 1,7 milioni di dollari, che il sig. Ha generato centinaia di milioni di dollari di entrate Durante la sua presidenza.

Sebbene un verdetto di colpevolezza abbia spaventato alcuni potenziali creditori e partner commerciali, nel corso degli anni gli affari dell’ex presidente sono stati esaminati da pubblici ministeri e legislatori. Si è ripreso dalla pandemia e ha recentemente guadagnato centinaia di milioni di dollari vendendo il Washington Hotel, che, insieme ad altri affari, lo ha aiutato a rifinanziare o ritirare una parte significativa del suo debito.

Eppure la società sembra operare, distratta dalle ambizioni politiche del suo proprietario – e dal clamore delle indagini – e si prende cura delle proprietà che ha posseduto nel corso degli anni, inclusi uffici e condomini a New York, una manciata di hotel e 16 campi da golf corsi. Corsi che possiede o gestisce. Sebbene l’istituzione non sia sempre neutrale, una convinzione può ostacolarne ulteriormente lo sviluppo.

Anche il signor Brock ha una posta in gioco alta. Il processo rappresenta il processo di più alto profilo del suo giovane mandato. Mentre una condanna lo renderà caro alla sua base liberale di Manhattan, il processo servirà anche a ricordare quotidianamente che non ha ottenuto il grande premio in questo processo: Mr. L’accusa di Trump.

Per Alvin Bragg, il procuratore distrettuale di Manhattan, le critiche che il suo ufficio ha ricevuto all’inizio di quest’anno per non aver incriminato l’ex presidente potrebbero essere mitigate. debito… Sarah Blessner per il New York Times

A gennaio il sig. Subito dopo l’insediamento di Bragg, il sig. Ha evitato di incolpare Trump. Sig. La decisione di BraggHa interrotto la testimonianza davanti a un gran giurì, ha richiesto le dimissioni di due avvocati senior e suscitato scalpore generaleAnche tra alcuni sostenitori del nuovo District Collector.

Sig. Quando l’indagine di Bragg svanì alla vista del pubblico, il procuratore generale di New York Letitia James, il sig. Ha intensificato la propria indagine civile sui rendiconti finanziari di Trump. Frode “scioccante” nel modo in cui hanno “gonfiato grossolanamente” il suo patrimonio netto. La causa cerca di impedire all’ex presidente e ai suoi figli, Donald Jr., Eric e Ivanka, di svolgere attività commerciali nello stato.

Sig.ra. Gli avvocati dell’ufficio di James e il sig. Stanno anche partecipando all’indagine penale di Bragg, che il procuratore distrettuale ha recentemente affermato essere “attiva e in corso”.

Sig. È una delle numerose indagini su Trump, i cui ultimi giorni in carica sono stati oggetto di ampio controllo. Ad agosto, l’FBI ha perquisito il suo complesso in Florida alla ricerca di documenti sensibili che ha rimosso dalla Casa Bianca, mentre i pubblici ministeri di Washington e Georgia stanno indagando se abbia interferito in modo improprio nei risultati delle elezioni del 2020.

La frenesia post-elettorale ha creato grattacapi anche alla sua azienda. Dopo l’attacco alla capitale statunitense del 6 gennaio 2021, banche e assicuratori sono fuggiti.

Ben diverso dal periodo che ha preceduto la sua presidenza, durante il quale l’azienda aveva conosciuto anni di espansione. Ha aperto hotel a cinque stelle a Chicago e Las Vegas e Mr. “The Apprentice” di Trump ha utilizzato alcune nuove ricchezze dell’azienda. Ha usato la sua crescente popolarità per concedere in licenza il suo nome a proprietà create da altre società.

La crescita è continuata nell’ultimo tratto della campagna presidenziale del 2016, quando Trump ha aperto il suo hotel a Washington, che è diventato rapidamente una calamita per lobbisti e legislatori repubblicani.

Ma il sig. Sono passati due anni da quando Trump è entrato in carica La società ha fatto marcia indietro. Ha interrotto due marchi alberghieri pianificati e, entro un anno, The Il nome Trump deriva dagli hotel a Panama, Toronto e Lower Manhattan.

Hanno accusato le restrizioni etiche autoimposte, incluso il giuramento di rinunciare a nuovi sviluppi all’estero, nonché le indagini del Congresso e delle forze dell’ordine.

Il processo a Manhattan è iniziato sul serio nell’estate del 2019, quando l’allora procuratore distrettuale Cyrus R. Vance Jr. Sig. ha citato in giudizio la società di contabilità di Trump Per la sua dichiarazione dei redditi, è arrivata alla Corte Suprema e ha provocato una battaglia Una vittoria per i litiganti all’inizio del 2021.

Nello stesso anno, gli avvocati del sig. Hanno accusato Weiselberg di aver ricevuto circa $ 1,76 milioni di compenso non divulgato da vantaggi che includevano l’affitto di un appartamento nell’Upper West Side, Mercedes-Benz e tasse scolastiche private per i suoi nipoti e quasi $ 1 milione di evasione fiscale. Insieme, lui e la società sono stati accusati di frode, cospirazione, frode fiscale e un piano per falsificare i documenti aziendali.

Quanto alla sua posizione, il sig. Weiselberg è conosciuto come l’agente del top management di un’azienda, un dipendente che in genere riflette il comportamento dell’azienda. Secondo la legge di New York, il sig. Se qualcuno come Weiselberg commette un crimine “nell’ambito del suo impiego e per conto della società”, le Trump Organizations sono colpevoli.

Una punizione sig. Sebbene rappresentasse un’importante vittoria simbolica per Bragg, era improbabile che anche la sua vittoria avesse gravi conseguenze.

“È una vittoria di reputazione, ma importa a Trump e alla sua famiglia?” ha detto l’avvocato Jason Berland, che in precedenza ha lavorato nell’ufficio del procuratore distrettuale. “Quindi non è che andrà in prigione. È quasi come Teflon Don.

Eric Lipton Rapporto contribuito.