Cotta di Halloween a Seoul: le autorità sudcoreane affermano di non avere linee guida per le folle di Halloween



Seul, Corea del Sud

CNN

–



Le autorità sudcoreane hanno dichiarato lunedì di non avere linee guida per affrontare l’enorme folla che si è radunata per celebrare Halloween a Seoul, poiché le famiglie nel paese e in tutto il mondo hanno pianto le 156 persone. Sabato sera la folla schiaccia le vittime.

L’esplosione è avvenuta negli stretti vicoli illuminati al neon del popolare quartiere della vita notturna Itaewon, con testimoni che descrivono di non essere in grado di muoversi o respirare mentre migliaia di festaioli stavano spalla a spalla su una strada larga non più di 4 metri (13 piedi). .

Famiglie frenetiche trascorse Tanta domenica Raduno nei centri di informazione dove le autorità hanno raccolto i dettagli dei morti e dei feriti, contattando obitori e ospedali nel disperato tentativo di localizzare i parenti scomparsi.

Con tutte le vittime ora identificate, il panico si è trasformato in dolore nazionale mentre il paese è alle prese con uno dei peggiori disastri di sempre, mentre i genitori all’estero prendono accordi per i loro figli deceduti in una terra straniera.

Lunedì si sono tenuti altari commemorativi ufficiali nel centro di Seoul, con foto che mostrano la folla in visita per rendere omaggio. Molti versavano lacrime e portavano fiori bianchi; Altri si inginocchiarono e adorarono presso l’altare.

Alle persone in lutto si sono uniti il ​​presidente sudcoreano Yoon Seok-yeol, sua moglie Kim Kyun-hee e alti funzionari tra cui il primo ministro e il sindaco di Seoul.

Molti negozi e attività commerciali sono stati chiusi per celebrare una settimana di lutto nazionale. Parti del centro di Seoul erano quasi deserte: uno spettacolo davvero insolito Generalmente Una metropoli vivace di circa 10 milioni di persone.

Le persone hanno anche reso omaggio a un memoriale improvvisato a Itaewon, fuori da una stazione della metropolitana vicino al vicolo dove si è verificata la fuga precipitosa. L’ingresso della stazione è decorato con file di fiori ed espositori come appunti scritti a mano, bottiglie di liquore soju coreano e bicchieri di carta pieni di bevande.

Tra le persone in lutto c’era un gruppo civile di famiglie in lutto nel disastro del traghetto di Seoul, che ha ucciso 304 persone – per lo più adolescenti in gita scolastica – quando la nave è affondata nel 2014.

“Come qualcuno che ha provato lo stesso dolore, il mio cuore è stato lacerato e sono senza parole”, ha detto uno dei membri del gruppo ai giornalisti al memoriale, aggiungendo che le famiglie erano addolorate nel vedere “un grave disastro come questo ripetersi”.

In fondo alla strada, l’ingresso del vicolo è stato transennato e il personale di sicurezza era di guardia mentre squadre forensi in tute protettive bianche vagavano per l’area, ancora disseminata di spazzatura e detriti.

In mezzo a questo dolore, sono emerse domande sulla gestione dell’incidente da parte del governo e sull’apparente mancanza di controllo della folla prima della tragedia.

Una delle sopravvissute, la studentessa francese di scambio di 22 anni Anne Le Chevalier, ha detto alla CNN di essere svenuta tra la folla dopo essere stata “schiacciata” da altri festaioli. “A un certo punto non avevo aria ed eravamo così rotti con le altre persone che non riuscivo a respirare affatto. Sono appena svenuto”, ha detto Chevalier.

Diversi testimoni oculari e sopravvissuti hanno affermato di aver visto pochi o nessun agente di polizia nella zona prima che la situazione peggiorasse.

Domenica scorsa, il ministro dell’Interno e della sicurezza ha affermato che a Itaewon è stato schierato solo un livello “normale” di personale di sicurezza perché la folla non sembrava insolitamente numerosa – mentre un “numero elevato” di polizia è stato inviato in un’altra parte di Seoul in risposta alle attese proteste.

Ma – di fronte al contraccolpo dei politici coreani e sui social media – lunedì le autorità sembravano cambiare rotta, affermando di aver dispiegato circa 137 membri del personale a Itaewon quella notte, rispetto ai circa 30-70 membri del personale negli anni precedenti prima della pandemia.

Oh Seung-jin, direttore della divisione investigativa sui crimini violenti presso l’Agenzia nazionale di polizia.

Tuttavia, ha ammesso che “al momento non esiste una guida di preparazione separata per una situazione del genere in cui non è previsto alcun regolatore e si prevede un raduno della folla”. Inoltre, la polizia non è stata dispiegata per controllare la folla, ma per prevenire la criminalità e prevenire “varie attività illegali”.

Kim Seung-ho, direttore del Dipartimento per la gestione dei disastri e la sicurezza presso il ministero dell’Interno e della sicurezza, ha fatto eco ai commenti, affermando di non avere “guida o linee guida” per una tale “situazione senza precedenti”.

La maggior parte delle vittime erano giovani che sabato sera si sono recati a Itaewon, entusiasti per le prime celebrazioni di Halloween in Corea del Sud da anni senza restrizioni Covid.

La polizia di Seoul ha detto che il bilancio delle vittime è salito a 156 martedì dopo la morte di una donna sui vent’anni gravemente ferita. In totale, 101 donne e 55 uomini sono stati uccisi.

Le autorità hanno affermato che 12 delle vittime erano adolescenti e più di 100 avevano vent’anni.

Questi includono 26 stranieri provenienti da paesi tra cui Stati Uniti, Cina, Iran, Thailandia, Sri Lanka, Giappone, Australia, Norvegia, Francia, Russia, Austria, Vietnam, Kazakistan e Uzbekistan.

Altre 149 persone sono rimaste ferite, 33 delle quali in modo grave, di cui 15 cittadini stranieri.

Il ministero dell’Istruzione coreano ha affermato che sei studenti iscritti alle scuole di Seoul – uno studente delle scuole medie e cinque studenti delle scuole superiori – sono tra i morti, insieme a tre insegnanti.

Un funzionario del ministero della Difesa coreano ha affermato che tra i morti c’erano anche tre soldati sudcoreani.

Sono stati presentati due studenti universitari americani, Stephen Plessy della Georgia e Anne Jeske del Kentucky, entrambi in giovane età.

Il padre di Plessy, Steve Plessy, ha detto che suo figlio era “sempre stato un avventuriero”. Ha detto che era un Eagle Scout, amava il basket e voleva imparare più lingue.

“Forse mezz’ora prima che accadesse questa tragedia, gli ho scritto su WhatsApp…” So che sei all’estero. Rimani al sicuro. Ti amo.’ ha detto Steve. “Aveva un futuro incredibilmente luminoso e ora se n’è andato”.

Dan Jeske, il padre di Anne, ha dichiarato in una dichiarazione domenica sera che la famiglia era “totalmente spezzata e con il cuore spezzato”, definendo Anne “una luce splendente che tutti amano”.

Ann era una studentessa di infermieristica che studiava all’estero a Seoul questo semestre, ha detto il presidente dell’Università del Kentucky.

Il padre di Mii Tomikawa, una studentessa giapponese di scambio di 26 anni che è stata uccisa nella fuga precipitosa, ha detto all’emittente pubblica giapponese NHK di essere “preparato al peggio” quando non è riuscito a raggiungerla.

Ha detto che stava studiando coreano prima di iniziare la scuola a Seoul e ha parlato prima di viaggiare dal Giappone alla Corea del Sud lunedì.

“Ho provato a chiamarla per avvertirla di stare attenta, ma non ha risposto al telefono”, ha detto, secondo NHK. “Era una figlia fantastica… Voglio vedere mia figlia il prima possibile.”

Anche la famiglia della vittima australiana, Grace Rashid, ha rilasciato una dichiarazione lunedì definendola una “produttrice cinematografica di talento che è appassionata di fare la differenza”.

“Ci manca il nostro meraviglioso angelo Grace che ha illuminato una stanza con il suo sorriso contagioso. Grace ha sempre fatto sentire gli altri importanti e la sua gentilezza ha impressionato tutti quelli che incontrava. Grace era sempre premurosa e tutti erano amati”.

Le autorità stanno ora lavorando con ambasciate e famiglie straniere all’estero, fornendo supporto per l’organizzazione del funerale. Con il passare della settimana, è probabile che emergano più nomi e volti di coloro che sono morti mentre la nazione cerca risposte su come un tale disastro – in un’area nota per essere affollata ad Halloween, con settimane di festeggiamenti pianificate – potrebbe svolgersi .