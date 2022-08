Yann Bourdon torna a Parigi dopo la sua scomparsa in Egitto

Un avvocato che rappresenta la sua famiglia ha dichiarato, martedì, che il viaggiatore francese scomparso in Egitto un anno fa è tornato sano e salvo a casa sua a Parigi.

Non è chiaro cosa sia successo nell’ultimo anno a Liane Bourdon, la cui famiglia ha ipotizzato che potrebbe essere stato arrestato dai servizi di sicurezza egiziani. Lo studente laureato della Sorbona, scomparso durante un viaggio zaino in spalla di un anno, si è rifiutato di discutere della sua scomparsa con i media e di condividere i dettagli del suo ritorno in Francia.

Sarah Scotty, consulente legale del Comitato di giustizia con sede a Ginevra che ha fatto pressioni sulle autorità egiziane e francesi per indagare sulla scomparsa del 27enne, ha affermato che Bourdon si è recato dal Cairo a Parigi il 10 agosto.

Il giorno prima, Bourdon aveva chiamato sua sorella a Parigi dal consolato francese al Cairo, ha detto Scotty all’Associated Press. Lo stesso giorno, i servizi di sicurezza dello stato egiziano hanno annunciato che avrebbero facilitato il ritorno di Bourdon a Parigi.

Prima di allora, la sua famiglia e i suoi amici avevano sentito parlare per l’ultima volta di Bourdon nell’agosto 2021.

Dopo mesi di silenzio e di indugio da parte delle autorità egiziane, la disperata famiglia Bourdon ha deciso di rivelare le circostanze e ha utilizzato la visita ufficiale del presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi a Parigi il 22 luglio per sollecitare un’indagine.

Si fermarono su un marciapiede a Parigi e sventolarono cartelli chiedendo “Dov’è Yann Bourdon, presidente Sisi?” Prima che un convoglio gli passasse davanti portando Sisi a un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron.

Negli ultimi anni, gruppi internazionali per i diritti umani hanno documentato un numero crescente di sparizioni forzate da parte delle autorità egiziane. La rivolta popolare egiziana del 2011 contro l’ex presidente di lunga data Hosni Mubarak è nata dalle richieste di porre fine alla brutalità della polizia e alle pratiche extragiudiziali.

La famiglia di Jan Bourdon, disperso in Egitto, ha sfruttato la visita del presidente egiziano a Parigi per sollecitare un’indagine sulla sua scomparsa. Wendy Bourdon, tramite AP

La famiglia e gli amici dello studente erano in piedi su un marciapiede a Parigi e sventolavano cartelli chiedendo “Dov’è Yann Bourdon, presidente Sisi?” Foto di AP / Thomas Padilla

Da quando Sisi è salito al potere nel 2014, la maggior parte delle libertà guadagnate dopo la rivolta del 2011 sono state revocate. Il governo ha lanciato una massiccia repressione del dissenso, imprigionando migliaia di persone, molte delle quali senza processo.

La stragrande maggioranza dei detenuti sono cittadini egiziani.