40 persone sono rimaste ferite dopo che un aereo di Air Europa ha subito una grave turbolenza ed è stato dirottato in Brasile

Quaranta persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, dopo che un volo Air Europa dalla Spagna all’Uruguay ha subito una forte turbolenza, costringendolo a essere dirottato verso il Brasile, hanno detto i funzionari.

La compagnia aerea brasiliana ha affermato che il volo UX045 ha subito una “grave” turbolenza lunedì mattina presto ma è atterrato in sicurezza all’aeroporto internazionale di Natal a São Gonçalo do Amarante. Secondo l’aeroporto, l’aereo ha richiesto un atterraggio di emergenza intorno alle 2:32 ora locale.

Lunedì sera l’aeroporto ha confermato ad ABC News che trenta persone hanno ricevuto cure mediche all’aeroporto, mentre dieci sono state portate in ospedale per ulteriori esami.

Air Europa ha confermato martedì mattina ad ABC News che sette passeggeri sono rimasti in ospedale in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

La compagnia aerea ha riferito che alcuni passeggeri sono caduti verso il soffitto della cabina.

I videoclip dei passeggeri dell’aereo hanno mostrato danni alla cabina dell’aereo e passeggeri feriti che indossavano tutori per il collo sdraiati sulla schiena nel corridoio. In un video si vede un uomo penzolare da uno scompartimento sopraelevato, anche se non è chiaro come sia finito lì.

Secondo la compagnia aerea, l’aereo era partito da Madrid-Barajas ed era diretto all’aeroporto internazionale Carrasco di Montevideo, in Uruguay, quando si è verificato l’incidente. La compagnia aerea ha affermato che l’aeroporto di Natal è l’aeroporto più vicino per soddisfare le esigenze mediche dei passeggeri.

“A causa della natura dei disordini e per motivi di sicurezza, è stato deciso di dirottare il volo all’aeroporto internazionale di Natal in Brasile”, ha affermato la compagnia aerea.

Il Boeing 787-9 Dreamliner trasportava all’epoca 325 passeggeri.

Air Europa ha detto che i passeggeri che erano in buone condizioni sono stati portati a Recife, dove è arrivato un aereo partito da Madrid martedì mattina presto per proseguire il suo viaggio verso Montevideo.

La compagnia aerea ha detto che l’aereo originale non è in uso e sarà ispezionato.

L’incidente è ancora sotto inchiesta.