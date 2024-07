La petizione giapponese per cancellare AC Shadows riceve 30.000 firme

In Giappone, su Change.org è apparsa una petizione che chiede il divieto di Assassin’s Creed Shadows. Sono passate diverse settimane da quando Ubisoft ha svelato il gioco Assassin’s Creed di quest’anno, annunciando un’avventura con due eroi ambientata nel Giappone feudale, un’ambientazione che i fan desideravano disperatamente sperimentare da molti anni.

Tuttavia, i fan giapponesi del gioco si sono affrettati ad esprimere il loro disappunto e preoccupazione per il gioco, con le affermazioni più estreme che suggeriscono che Ubisoft stia promuovendo il razzismo e gravi inesattezze storiche in Shadows, la cui uscita è prevista per novembre.

Rimuovi le ombre

In Assassin’s Creed Shadows, gli utenti possono prendere il controllo di Naoe, uno shinobi, o Yasuke, un samurai e il primo eroe della serie basata su una figura storica reale. Una delle preoccupazioni principali è che Yasuke sia ritratto come un rispettabile guerriero samurai a tutti gli effetti in Assassin’s Creed Shadows, ed è qui che iniziano le inesattezze storiche.

nei giorni scorsi Petizione su Change.org La petizione apparsa in Giappone ha raccolto quasi 30mila firme. Ecco il succo della petizione:

Recentemente, la mancanza di accuratezza storica e di rispetto culturale è stata un problema serio per quanto riguarda il prossimo gioco “Assassin’s Creed Shadows” dello sviluppatore Ubisoft. Il gioco è basato sui samurai giapponesi e ignora il fatto che i samurai erano una classe superiore ai guerrieri e avrebbero dovuto essere “gokenin” o servitori della nobiltà. Infatti, il primo europeo a guadagnarsi il titolo di samurai, William Adams (Miura Anjin), servì Tokugawa Ieyasu come comandante militare. Ad oggi Ubisoft continua a fraintendere la natura e il ruolo dei samurai. Questo è un grave insulto alla cultura e alla storia giapponese e potrebbe anche essere collegato al razzismo asiatico. Chiediamo che Ubisoft annulli immediatamente l’uscita di “Assassin’s Creed Shadows” e mostri ricerca onesta e rispetto per la storia e la cultura giapponese. Abbiamo bisogno della tua firma. Firma questa petizione per far conoscere a Ubisoft l’importanza del rispetto culturale e dell’accuratezza storica.

Il trailer di Assassin’s Creed Shadows (in particolare quello trasmesso in giapponese) aveva un rapporto tra piacere e antipatia molto scarso. I giocatori di altre regioni hanno avuto alcuni problemi con lo svolgimento del gioco e l’aspetto generale, e molti si sono lamentati del fatto che ritorni al massiccio modello di gioco di ruolo a mondo aperto introdotto per la prima volta nel 2017. Ciò ha successivamente spinto molti fan di lunga data a lasciare il franchise. che è uno dei motivi per cui AC Mirage ha funzionato così bene nel 2023: è stato un mini-ritorno alla gloria per il franchise.

