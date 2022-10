9 grandi cose che abbiamo imparato oggi sui Pokemon Scarlatto e Viola

immagine dello schermo : nintendo

Oggi, Internet Pieno di anteprime pratiche per il prossimo mese pokemon scarlatto E il Viola. Non da noi, perché Nintendo ci ha messo nella lista dei cattivi. Quindi, invece, abbiamo letto la copertura di tutti e compilato tutto ciò che abbiamo imparato nel processo. Prende colui il qualeaziende.

Con tutto questo in mente, ecco nove nuove cose che abbiamo imparato pokemon scarlatto E il Viola.

immagine dello schermo : nintendo

È piuttosto grande

Quindi lo sapevamo pokemon scarlatto E il Viola Sarà grande, ma l’atmosfera in tutta la copertura di oggi è: “Woah! È più grande di quanto pensassimo”. Durante la demo di un’ora, i bravi ragazzi e le brave ragazze hanno avuto modo di giocare, i giornalisti si sono limitati a una piccola parte della mappa generale e si è rivelato anche colui il quale Era troppo grande per loro da esplorare ragionevolmente nel periodo di tempo.

G/O Media potrebbe ricevere commissioni

Durante le anteprime, i giocatori hanno avuto accesso al leggendario Koraidon, che sembra muoversi molto velocemente, e anche a quel tempo l’area era ancora enorme. E a dire il vero, era solo una piccola parte del gioco completo. Qualcuno in Poligono fare un confronto con Respiro della natura.

Le leggende arrivano presto e vanno veloci

Nel precedente Pokemon Giochi, ci aspettavamo l’arrivo dei Pokemon leggendari dopo aver incontrato la settima palestra, o giù di lì. Mentre Nintendo non sta ancora confermando esattamente quando Miraidon e Koraidon appariranno presto carminio E il Viola, la voce per strada è che potrebbe essere presto… l’inizio. Due persone diverse che hanno giocato al gioco mi hanno sussurrato che pensano che sarà così.

Questa sarebbe un’ottima notizia, in quanto sembra essere molto veloce. Ancora meglio, i loro metodi di mutaforma sono automatizzati, quindi se stai scivolando attraverso il cielo (senza indicatore di resistenza) e volando su un pendio, passeranno all’arrampicata laterale da soli. Quindi sarebbe annegato nell’acqua e loro sarebbero stati robotici. Che sembra molto elegante.

Gli addestratori NPC ti lasceranno in pace

frustrazione Pokemon Giochi sin dal suo inizio Pokemon I giochi, gli allenatori di NPC hanno sempre iniziato i combattimenti solo perché ti sei avvicinato troppo. Non più, grazie a Dio. Mentre esplori il mondo aperto di Paldea, questi trainer indicheranno se stanno per cadere in rottamazione, ma ora sei tu a rilasciarli. Il che sembra giusto: è il loro turno negli ultimi 27 anni.

immagine dello schermo : nintendo

Non devi aspettare il tuo turno nei raid

Mentre i raid sono tecnicamente ancora in atto, è solo tra te e il Pokémon. Delle quattro persone che combattono (intelligenza reale o artificiale), puoi lanciare tutti gli attacchi quando vuoi, o anche contemporaneamente.

Quando si tratta di terastalizzare la tua bestia, all’inizio dovrai avere alcuni attacchi regolari, al fine di mantenere un certo senso di equilibrio. Quell’allegria Ne abbiamo sentito parlare primaChi aumenta gli attacchi degli altri? Puoi farlo anche in qualsiasi momento, non solo quando il tuo Pokémon è KO, come accennato in precedenza.

I Buckyball rimbalzano tre volte

Certo, questo è il modo normale delle cose, ma per un momento siamo stati ansiosi. in Arceo Quei prototipi di p-ball hanno fatto solo un lampo, e lo sono stati molto sbagliato. poi Nel grande trailer di due settimane faC’era solo uno scatto di qualcosa di molto simile! Eravamo preoccupati. Eravamo pronti a continuare a premere B, qualunque cosa accada. Ma nei video che abbiamo visto oggi, grazie al cielo, sono tornati tutti e tre i wibbly-wob (un termine scientifico). Uff.

I cicli giorno/notte non sono legati alla vita reale

in carminio E il Viola, l’ora del giorno scorrerà su un orologio di gioco, piuttosto che essere legata alla vita reale. Lo stesso vale per il tempo. Queste idee sembrano divertenti in teoria, ma in pratica sono una rottura di palle quando sei in grado di suonare solo a una certa ora del giorno, o vivere in un posto con tempo noioso.

Come ti aspetteresti, appariranno diversi Pokémon in diversi momenti della giornata, ma saranno tutti sul tuo orologio Paldea. E ora le tempeste possono arrivare in qualsiasi momento e il tuo piccolo capo si piegherà e cercherà di coprirsi la testa mentre cerca un riparo.

immagine dello schermo : nintendo

Devi combattere veicoli giganti

Dei tre percorsi di gioco (la palestra, il percorso per trovare mostri giganti e il primo caccia stellare), le acquisizioni del territorio della squadra di Starfall Street su Starfall Street sono le più sorprendenti. apparentemente ispirato da grido lontanoImplica combattere tutti gli allenatori di Pokémon malvagi nel campo, quindi affrontare il boss. In precedenza abbiamo visto Mila, uno dei capi del Team Star, guidare un’auto ridicola apparentemente chiamata Starmobile. Sembra che in realtà dobbiamo combattere questa cosa in qualche modo, e non ci sono solo i Pokemon a bordo, anche se gli anteprime sono stati fatti per mantenere il silenzio da parte di Nintendo.

Puoi cambiare la tua faccia quando vuoi, ma non i tuoi capelli

Forse l’informazione più insolita che sono emerse dalle anteprime di oggi è che puoi cambiare la forma del tuo viso quando vuoi, anche facendo jogging nei campi, ma se vuoi un nuovo taglio di capelli devi andare in un salone.

Sono molto incuriosito da ciò che dice sul mondo dei Pokémon, dove gli umani possono apparentemente ristrutturare completamente i loro lineamenti facciali e le ossa della testa, ma hanno bisogno dell’aiuto di qualcun altro per una nuova separazione.

Il cambio potrebbe lottare un po’ con l’ambizione del gioco

Il miserabile piccolo Switch ha lottato per anni con i propri giochi, ma secondo VG247Potrebbero verificarsi problemi di prestazioni durante il gioco. Questo era chiaramente vero Arceo Inoltre, ma ci siamo occupati. Comunque, forza Nintendo, siamo pronti. Sappiamo che stai aspettando BotW2 Per rivelare la “sorpresa”, ma facciamo già un interruttore migliore.

Hai giocato a Pokemon Scarlet e Violet con 2 ore di anticipo (anteprima manuale)

Per questo articolo, ho estratto le informazioni da sribiE il a costeil video sopra di FilippoE il PCMagE il IGNE il VG247.