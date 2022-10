Sostieni Rishi Sunak, Benny Mordaunt e Boris Johnson per la carica di Primo Ministro del Regno Unito

Commenta questa storia Sospensione

LONDRA – Dopo due mesi di caos pieni di crisi politica, la Gran Bretagna si ritrova esattamente dov’era prima – con alcune delle stesse facce in lizza per diventare il terzo primo ministro in sole otto settimane – e una gente sbalordita guarda da bordo campo. I sostenitori dei tre presunti concorrenti – Rishi Sunak, Benny Mordaunt e, sì, Boris Johnson – erano fuori dai blocchi all’inizio di venerdì, esponendo il loro santuario sul motivo per cui la loro persona dovrebbe ottenere le chiavi del 10 di Downing Street, la residenza principale.

Boris Johnson potrebbe fare uno straordinario ritorno politico? C’è già l’hashtag #BORISorBUST e venerdì il padre di Johnson, Stanley, ha detto che suo figlio era “su un aereo” ed è tornato a casa dalle sue vacanze ai Caraibi.

Che dire di Rishi Sunak, l’ex ministro delle finanze e favorito del bookmaker caduto contro Liz Truss nell’ultima gara? Sunak è stato il visionario nel sostenere il piano di Truss per tagliare le tasse e aumentare l’economia del debito su “Fantasy Island”.

O Penny Mordaunt, il leader Tory alla Camera dei Comuni di cui si sa poco, ma che è ben intervistato dai membri Tory più anziani e più ricchi? O qualcun altro potrebbe emergere come un pioniere sperando di diventare il prossimo leader Tory?

Venerdì prime pagine Un noto quotidiano britannico di destra, che una volta elogiava “In Liz We Truss”, aveva già il primo ministro per sei settimane negli specchietti retrovisori mentre si concentrava su “Boris vs. Rishi: The Fight for the Conservative Soul”, in le parole del Daily Mile.

Il partito sta lavorando su un lasso di tempo sorprendentemente breve e prevede di terminare la competizione entro una settimana.

Mordaunt è stata la prima ad annunciare ufficialmente la sua candidatura.

Jill Rutter, un membro anziano dell’Institute of Government, un think tank, ha detto che i primi potrebbero non aver mai detto che stavano correndo. Sunak non si è escluso e ha più sostenitori di chiunque altro. Per quanto riguarda Johnson, Rutter ha detto: “Se sta lottando per arrivare a 100, vuole sapere che ci ha anche provato? O dirà semplicemente: ‘Oh, è tutto quello che fanno i miei sostenitori, sono così felice di spendere così tanto soldi che mi stanno portando via le vacanze’ Nei Caraibi, “non credo che voglia il permesso e poi va in default”. READ Ballo presidenziale francese diretto: Emmanuel Macron affronta Marine Le Pen

Ma i sostenitori di tutti i primi tre – e Le nuove regole assicurano che non possano essercene più di tre – ha iniziato a dichiarare il suo sostegno.

Rishi Sunak è uno dei preferiti dai bookmaker. Il secondo classificato nell’ultima gara di guida era straordinariamente calmo, ma era calmo Il team “Ready for Rishi” si sta aggiornando. Hanno notato che durante l’ultimo concorso la sua candidatura ha ottenuto il maggior sostegno dei suoi colleghi e dicono che molte delle sue idee economiche si sono rivelate azzeccate.

I suoi critici affermano che ha tradito Johnson e lo incolpa per aver contribuito a porre fine a quell’era. Ma secondo un conteggio della BBC, ha più annunci di supporto di qualsiasi altro candidato.

Dominic Raab, ex vice primo ministro sotto Johnson, anche lui Rimase come il suo ex capo Quando era ricoverato in ospedale con il Covid, era tra coloro che sostengono Sunak.

I sostenitori di Johnson lo vogliono indietro dal suo aratro, come l’eroe dell’era classica Cincinnato lo ha riportato indietro per affrontare una crisi, a cui Johnson ha fatto riferimento nella sua lettera di dimissioni.

Circolano voci secondo cui Johnson, che era il 55° Primo Ministro britannico, potrebbe voler essere anche lui 57°. I partecipanti al campo “Boris Return” sostengono che Johnson è l’unico candidato con un “mandato” nazionale a guidarlo dopo la sua massiccia vittoria alle elezioni generali del 2019.

“Il popolo britannico ha eletto una persona con un manifesto e un mandato fino al 25 gennaio. Se Liz Truss non è più Primo Ministro, non ci sarà l’incoronazione per i candidati che hanno precedentemente fallito”, cinguettare Nadine Doris, fedele a Johnson. READ L'ultima guerra tra Russia e Ucraina: cosa sappiamo il giorno 233 dell'invasione | Ucraina

Ma non è certo se un Johnson riavviato possa spronare la popolazione così tanto. Dopotutto, Johnson è stato costretto a dimettersi dopo che i suoi parlamentari del Partito conservatore hanno concluso che non era idoneo a guidare dopo una serie di scandali che hanno sollevato dubbi sulla sua onestà.

Ben Wallace, il popolare segretario alla Difesa visto da alcuni come un contendente, venerdì si è escluso dalla gara, dicendo che era “teso” verso Johnson.

Da parte sua, anche il governo ucraino sembra sostenere il ritorno di Johnson, twittando – prima di cancellare rapidamente – una nota con la didascalia “Better Call Boris” accanto al volto di Johnson su un poster della serie Netflix “Better Call Saul”.

Johnson lo è La scelta migliore per Tra i 170.000 membri del Partito conservatore, secondo i sondaggi d’opinione. Ma c’è anche un grande odio tra il grande pubblico. Il suo mandato è stato segnato da scandali dopo scandali e gli elettori ei suoi colleghi erano sconvolti dal suo rifiuto di accettare l’impeachment.

Johnson è anche ancora indagato dalla Camera dei Comuni per aver fuorviato i legislatori sul “Party Gateway” e la sua appartenenza al Parlamento potrebbe ancora essere sospesa.

Sotto la guida di Johnson, i conservatori, all’inizio dell’anno, hanno iniziato a scivolare dietro al partito laburista di opposizione alle urne per la prima volta dopo anni.

Pochi sarebbero sorpresi se avesse annunciato ufficialmente che stava correndo. Dopotutto, c’era un riferimento a Cincinnato nel suo ultimo discorso e Johnson sembrava pronto a lasciare di nuovo la fattoria per il suo paese.

Un potenziale terzo successore che molti vedono è Benny Mordaunt, che sta cercando di diventare un nome familiare ma potrebbe avere molta strada da fare: in un sondaggio, la maggior parte degli intervistati non può essere nominato Quando ha mostrato la sua foto. Ma i suoi sostenitori di PM4PM stanno cercando di cambiare la situazione, notando che ottiene un voto migliore con importanti membri del Partito conservatore che con Sunak. READ Difficile credere che stia effettivamente accadendo: Shanghai revoca il blocco del COVID

“Sono incoraggiata dal sostegno dei colleghi che vogliono un nuovo inizio, un partito unito e una leadership nell’interesse nazionale”, ha scritto su Twitter.

La visione di Mordaunt ha ricevuto un grande impulso negli ultimi giorni del mandato di Truss quando ha presieduto la carica di Primo Ministro in Parlamento dopo aver smantellato il programma economico e affrontato brillantemente questioni ostili. Molti all’epoca ipotizzarono che potesse essere un file Corsa a secco per il suo stesso tentativo Per la posizione migliore in cui ha dimostrato le sue capacità nel dibattito parlamentare.

I candidati non hanno molto tempo per ottenere supporto. La gara viene troncata, quindi accadrà rapidamente. La Gran Bretagna potrebbe avere un nuovo primo ministro già lunedì.

Le regole sono state modificate giovedì in modo che il paese possa sostituire Truss rapidamente. I candidati devono avere il sostegno di almeno 100 compagni conservatori per avanzare nella corsa. È possibile, dato l’alto livello, che un solo candidato venga presentato entro lunedì alle 14, data di chiusura delle candidature.

Se ce n’è più di uno, il numero dei candidati sarà ridotto prima che gli ultimi due siano presentati a 170.000 iscritti al Partito Conservatore. I funzionari hanno affermato che la competizione si concluderà al più tardi entro il 28 ottobre.

Alcuni hanno sostenuto che questo metodo non è democratico. Il nuovo leader sarà scelto da un gruppo di circa 350 legislatori conservatori, oppure, se si entra a far parte dell’adesione, verranno scelte 170.000 persone, quasi le stesse per un’intera elezione statale.