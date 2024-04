Abigail Spencer condivide nuove foto dalla casa di Montecito del principe Harry e Meghan Markle: guarda chi sembra adorabile

Da quando Meghan Markle ha annunciato il suo marchio American Riviera Orchard, i suoi fedeli amici si sono affrettati a sostenere la nuova impresa della mamma di due figli.

Uno dei suoi amici di lunga data, Ex Vestiti La star Abigail Spencer ha condiviso il suo amore per l'ultimo progetto del suo amico offrendo uno sguardo soleggiato sullo stile di vita di Meghan e del principe Harry a Montecito.

Portandosi su Instagram, L'attrice ha pubblicato alcuni scatti della coppia nel loro lussureggiante giardino californiano – e del beagle, Mamma Mia È entrato in azione!

Lo farai anche tu GUARDA: Il principe Harry si concentra sul giardino privato, Meghan Markle raccoglie fiori freschi in un sano home video

Nella prima foto, Abigail può essere vista raggiante mentre tiene in mano una ciotola di frutta fresca e fiori e un barattolo di marmellata della Riviera americana.

Nelle due foto successive, è sdraiata sull'erba nel rigoglioso giardino che i Sussex hanno presentato nel loro documentario Netflix. Meghan e HarryNel 2022 hanno aggredito e schiacciato uno dei cani della coppia, Mamma Mia.

©Netflix La coppia si è rifatta una vita in California

Abigail ha sottotitolato gli scatti commoventi: “Questa marmellata e marmellata. Davvero un assaggio delizioso di ciò che verrà… Ti amo così tanto… @americanrivieraorchard.”

Abigail ha condiviso bellissime foto sui social media

La coppia amante degli animali ha anche un altro beagle di nome Guy e un labrador nero di nome Bula. Harry in precedenza ha reso un dolce omaggio ai loro animali domesticiIn un video con un vincitore del premio WellChild, commenta come l'hanno aiutata con la sua salute mentale.

©Getty Meghan ama i cani ed è una sostenitrice dell'organizzazione benefica per il benessere degli animali Mayhew

Prince ha candidamente osservato: “Tra loro tre, inseguono gli scoiattoli e ci causano ogni tipo di problema ogni giorno. Ma sono cani empatici e di supporto emotivo al 100% quando si comportano bene.”

Abigail è anche una sostenitrice di lunga data della coppia, partecipando al loro matrimonio del 2018 con i suoi co-protagonisti. e recentemente ha posato con Meghan e l'attivista Kelly McGee Zajfen indossando fresche magliette bianche con la scritta “Love Like a Mother” stampata sul davanti per promuovere la comunità di Kelly's Alliance of Moms.

© Max Mumby/Indigo Meghan ha annunciato il suo nuovo marchio lifestyle il mese scorso

Gli amici preferiti di American Riviera Orchard includono Tracey Robbins, una stilista, e Delfina Blaquier, moglie del compagno di squadra del principe Harry e rivale occasionale, il giocatore di polo Nacho Figueras.

Su Instagram per ringraziare Meghan per il suo regalo, Tracey ha condiviso la foto di un barattolo di marmellata circondato da limoni. Ha scritto nella didascalia: “Grazie per il delizioso cestino! Adoro questa marmellata quindi non sono sicura che la condividerò con nessuno. Grazie M!”, ha aggiunto.

©Instagram Abigail e Meghan mostrano il loro sostegno

Delfina è stata altrettanto felice di ricevere il dolcetto e ha condiviso la foto di una colazione dall'aspetto delizioso con pane tostato ricoperto di marmellata, seduta con il barattolo protettivo di Meghan.

©Getty Abigail e Meghan Markle sono amiche di lunga data

In un'altra foto Delfina scrive: “La marmellata di fragole rende felice me. E me [love] Your Jam”, tagga la pagina Instagram di American Riviera Orchard. Meghan ha rivelato per la prima volta la sua nuova impresa a marzo, quando ha lanciato un sito Web e una pagina Instagram Con il nome American Riviera Orchards.

©Getty Le attrici Abigail e Priyanka Chopra al matrimonio di Meghan e Harry

Ha pubblicato un video promozionale, che mostra la Duchessa in azione, tra cui raccogliere fiori, cuocere al forno e pavoneggiarsi in uno splendido abito nero.

Sebbene il suo sito web e la sua pagina Instagram non abbiano ancora rivelato alcun dettaglio sul suo marchio, il deposito di una domanda di marchio ha rivelato che alcuni dei prodotti che può vendere includono libri di cucina digitali e stampati, stoviglie come posate, stoviglie e decanter, tovaglioli e tovaglie. Una varietà di cibi, da marmellate e gelatine a creme spalmabili e burro.