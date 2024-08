Affonda lo yacht di lusso di Mike Lynch Ultime notizie: l’indagine per omicidio colposo esaminerà le responsabilità dell’equipaggio con tributi a Hannah

Un amico di Mike Lynch piange la sua morte “incredibilmente tragica” dopo essere stato scagionato in un processo per frode

È stata aperta un’indagine per omicidio colposo in seguito alla morte di sette persone a bordo dello yacht bayesiano affondato al largo delle coste siciliane.

Il pubblico ministero italiano Ambrogio Cartosio della vicina città di Termini Imerese ha detto che il suo ufficio ha aperto un’indagine preliminare sull’omicidio colposo e sul naufragio per negligenza. L’identità dei sospettati non è stata ancora identificata.

In una conferenza stampa, ai pubblici ministeri è stato chiesto quali fossero le responsabilità dell’equipaggio bayesiano dato che tutti i suoi membri tranne uno sono sopravvissuti.

I pubblici ministeri hanno affermato che si stavano “concentrando su questo aspetto in particolare”.

Vogliono “scoprire quanto sapevano e quanto potevano farlo tutti [passengers] “Sono stati avvisati.”

Ciò avviene in un momento in cui sono arrivate le condoglianze per Hannah Lynch, morta con suo padre sullo yacht di lusso.

Sasha Murray, la capo hostess della nave bayesiana che si ritiene sia stata salvata dallo yacht, ha descritto Hannah come un “gioiello in un mare di stelle”.

“Ciò che la maggior parte delle persone non vedeva era il rapporto straordinariamente forte, profondo e amorevole che aveva con i suoi genitori, che adorava più di ogni altra cosa”, ha aggiunto.

Anche il presidente della Morgan Stanley Jonathan Blumer e sua moglie Judith Blumer e l’avvocato di Clifford Chance Christopher Morvillo e sua moglie Nida Morvillo sono morti sulla barca.