James Harden firmerà di nuovo con Filadelfia 76ers Secondo un accordo biennale con un’opzione giocatore nella seconda stagione scrigno solare. Affare Rappresentare Ha tagliato il suo stipendio di $ 15 milioni dallo stipendio massimo di $ 47,3 milioni che avrebbe potuto guadagnare dalla sua opzione giocatore per la stagione. Harden è arrivato a Filadelfia con una scadenza commerciale la scorsa stagione con un grosso affare Reti di Brooklyn Per Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e foto di gruppo.

Mentre il suo periodo a Filadelfia è iniziato bene, la stagione si è conclusa in modo molto deludente per l’ex MVP. La sua esplosione sembra averlo lasciato dopo aver affrontato infortuni e scarso condizionamento a Brooklyn, e nell’ultima stagione della squadra ha perso contro Miami HeatHarden ha tentato solo due tiri nel secondo tempo quando 76 sono stati eliminati dal loro terreno di casa. Data la sua età (33 ad agosto), in molti hanno ipotizzato che ad Harden non sia più garantito un contratto di rilievo.

Ne sta ancora ottenendo uno, ma il taglio di stipendio che prenderà darà ai 76ers la flessibilità di cui hanno bisogno per firmare prima. missili Il collega PJ Tucker nell’eccezione di livello medio per i non contribuenti e l’eccezione semestrale di Danwell House Jr.. Molti giocatori di grandi dimensioni parlano di sacrificare denaro per vincere. Harden lo sta già facendo qui.

Ovviamente, guadagna anche un anno in più di sicurezza finanziaria con questa opzione giocatore. I Nets e i Rockets hanno offerto a Harden estensioni a lungo termine, ma ha rifiutato su entrambi i fronti. Ciò gli ha permesso di raggiungere i 76ers e, poiché il suo valore è diminuito, mantenere un accordo pluriennale anche con un leggero sconto ha mitigato alcuni dei rischi di un ulteriore ribasso.

I 76ers sperano che Harden possa evitare quella flessione ancora un po’. Con Tucker e House che si uniscono a una squadra che aveva già il candidato MVP Joel Embiid, la superstar Therese Maxi e l’attuale giocatore di Max Tobias Harris, un sano Harden può ancora fare i playoff. I 76ers hanno una finestra del titolo accorciata davanti a loro. L’accordo di Harden li aiuta a massimizzarlo.