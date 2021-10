Aggiornamenti e notizie di Astros contro i Red Sox

Guarda Fox Sports 1 e ascolta su WEEI (93,7 FM a Boston).

Era la prima manche dei Sox dopo il primo inning di ieri – 19:36.

All’ottavo posto sono ancora sotto 7-1.

Rafael Thevers è finalmente salito sul tabellone dei calzini – 19:34

Il suo fuoricampo da solista è stato ragionevole mentre si alzava nelle gradinate del campo giusto. Questo è il quinto fuoricampo di Devers della stagione.

Tuttavia, nessuno si sta scaldando ad Astros Pulp. Framber Waltz ha lanciato 70 lanci attraverso quel pezzo.

Dentro le tragedie difensive di Kyle Schwartz – 19:32

I Red Sox hanno valutato questa serie in modo difensivo, in gran parte a causa della mancanza di esperienza di Kyle Swarver sul primo sito.

Quando i Red Sox lo comprarono alla scadenza, Schwartz non giocò mai al primo piano.

Al sesto posto c’era l’alto prezzo dell’insetto di Swarovski. Poi, al settimo posto, la palla che gli è passata sotto il guanto nel tentativo di pickoff di Hansel Robles doveva appartenere a Swarovski (anche se questo è stato considerato un errore in Robles).

Il primo playman Bobby Dolbeck non ha giocato molto durante questi playoff e Cora ha scelto di andare con l’attacco contro la difesa. L’ultima partenza di Tolpeck è stata gara 1 di ALDS. Tuttavia, in questa partita Schwartz ha battuto solo 0 per 3 e 0,1 durante i playoff.

Statistica incredibile – 19:27

Gli Astros hanno segnato 21 punti su 29 nella serie con due out: un record ALCS.

Questo non è mai successo ad Alex Cora – 19:17

Cora non ha mai più giocato nella serie dei playoff. Questa sera è arrivato 5-0.

Hansel prende il tappetino per i calzini di Robles – 19:15

Ryan Fraser ha fatto un giro veloce.

Questi battitori di Astros sono non-stop – 19:06

I Red Sox sono usciti 14-0 all’ottavo inning ieri sera. Gli Astros hanno messo a segno altri cinque inning nel sesto, che sono arrivati ​​con due out.

Ha segnato 38 punti con due out in questa post season. Questa è la parte che li rende il miglior attacco nel baseball. Sono implacabili.

Ora è 6-0-7: 01

Un altro per Astros – 18:56

Yuli Curiel ha segnato il 37esimo punto degli Astros con due out questa stagione post, sollevando Houston 4-0.

Questo è tutto per Chris Sale – 18:48

Jordan Alvarez ha attaccato un altro corridore degli Astros sul primo tiro che ha visto dalla sesta vendita.

D6: Astros 3, Red Sox 0

Alvarez ha lasciato il segno contro i Red Sox in questa partita, segnando due di quei tre punti di fila. Ma prima era una camminata importante per Jose Altuve per guidare l’inning e poi l’errore di Kyle Schwartz al sesto posto ha comprato i calzini.

La vendita è finita. Alvarez ha avuto tutte e tre le vittorie per Astros.

Linea finale di vendita: 5 ⅓ inning, tre vittorie, 4 punti (3 guadagnati), 2 BB, 7 K, 87 lanci, 55 strike.

Ryan Fraser è sul tumulo.

Brutto bug per Swarovski – 18:47

Insetto terribile. Vediamo come si sviluppa.

È stata un’occasione mancata per Socks – 18:44

I Red Sox hanno perso una grande occasione in fondo al quinto. Adesso sono 11 a 0, i corridori sono in posizione marcatori, allungati fino al match di ieri sera. Hunter Renfro ha continuato a combattere ed è atterrato in doppio gioco. Verduco è stato il primo a farla finita. Ha ferito qualcuno.

Chris Saree Cosa faranno? – 18:35

Un inning di otto tiri in vendita in quel frame, che si colloca al 79° posto nel gioco. Le vendite hanno completato sei inning una volta quest’anno. Sarà interessante vedere cosa farà Cora in vendita al sesto posto.

Mentre gioca, devi immaginare che Cora esca per la sesta volta contro un lanciatore del suo talento e gli dia la possibilità di affrontare la vetta dell’ordine.

I Red Sox non hanno ancora giocato un pallone pm – 18:25

Framber Waltz aveva ragione con quattro inning. I Red Sox non hanno messo una palla in partita, e nemmeno una è uscita dal campo. Nove out per palla a terra!

È Vintage Chris Sale – 18:21

È la vendita vintage di Chris. È caduto dopo aver concesso ad Alvarez un lungo singolo dal muro, e poi è andato via con una potenza pura che non abbiamo visto da quando è tornato dall’intervento chirurgico di Tommy John all’inizio di quest’anno.

Ha lanciato un solo cursore negli ultimi otto tiri che ha lanciato. Ha colpito la Corea a 96 mph e poi ha colpito Tucker con 98 corse. Forse può ottenere calzini.

Chris Sale scappa da un ingorgo e non riesce a nascondere la sua eccitazione – 18:15

Secondo e terzo, Chris Sale ha eliminato Carlos Correa e Kyle Tucker per uscire dal quarto.

Dietro i numeri a Valdes – 18:03

Ad eccezione dei suoi quattro gol, tutti gli out di Valdes sono stati eliminati. I Red Sox non l’hanno ancora trovato.

Un approccio interessante dalla vendita – 17:53

Nota interessante: la vendita ha colpito Altuva con un colpo di fortuna.

La vela ha lanciato sette cursori in quei nove pipistrelli, cinque dei quali erano diritti.

I Sox non riescono a risolvere l’annegamento di Waltz – 17:45

L’annegamento di Valdes è il suo obiettivo preferito, finora i Red Sox non sono stati in grado di risolverlo o lui.

Ha attivato tre ground out e ha battuto due battitori in due inning: uno contro gli Swarovski, poi i Towers. Affonda e gioca la sua palla da curling, e insegue Martinez per quel colpo tre e congela Hunter Renfro in esso.

Di cosa ha bisogno Chris Cell dall’attacco di Socks – 17:35

Render Sox ha segnato solo due punti dal primo inning la scorsa notte, mentre Sander Bogarts ne ha segnati due. Le singole case non ti faranno del male. Le vendite hanno risposto bene in quell’inning successivo al pop solista di Alvarez. Ora è un delitto prendersi un po’ di relax.

Gli Astro colpiscono ancora – 17:25

Non è il peggior passo di vendite, è l’oscillazione della qualità di un potente battitore sulla Jordan Alvarez. Questo è il secondo homer della postseason. Ha vinto oggi con lo .380 percento in slugging in .320 playoff.

Cosa dovrebbe fare diversamente il reato dei Red Sox – 17:19

Il crimine nei momenti chiave dovrebbe essere molto efficace. Erano 9-0 con i corridori nel punteggio, lasciando 11 corridori nel seminterrato.

Calze rosse: Hernandez CF, Swarovski 1B, Bogarts SS, Thevers 3B, Martinez DH, Renfro RF, Vertugo LF, Arroyo 2B, Vasquez C

Com’è andata la prima vendita – 17:17

La vendita richiede nove piazzole, dalle quali si può uscire a 97 mph. La sua ultima partenza non è cambiata per lui, ma sembra che ce l’abbia per ora. Prima di innescare un groundout, Breckman ha controllato la sua conversione.

Cosa dobbiamo aspettarci da Chris Sale? – 17:05

Le vecchie vendite sono sempre un vantaggio, ma prima che si verifichi un infortunio, le vendite ai playoff non sono buone. Ha pubblicato 5.76 ERA in sette partite prima di quest’anno nei playoff, quattro delle quali iniziate. Devi affrontare la tempesta delle vendite e cercare di non aprire il gioco troppo presto.

Come erano gli Astros contro Chris Cell – 17:00

Vendita contro Astros: Jose Altuway 8-24, Michael Brandley 8-41, Alex Breckmann 1-6, Carlos Correa 4-19, Aletimis Theos 1-3, Yuli Curiel 3-8, Martin Maldonado 2-11

Qual è la cosa buona che i Red Socks hanno raccolto da ieri sera? 16:55

La squadra ha usato Carrot Whitlock per due inning, ma Tanner è rimasto lontano dal gancio, chiedendo di mangiare qualche inning se le vendite fossero state difficili.

I Socks hanno perso il loro slancio. Possono recuperare? – 16:45

La motivazione al baseball è buona quanto quella del titolare del giorno successivo e Chris Sale non è così buono, quindi si potrebbe dire che c’è una motivazione dalla parte degli Astros, specialmente in quel nono inning come hanno ruotato le mazze.

Le vendite in gara 1 sono durate 2 inning e il manager Alex Cora ha ceduto una corsa prima di staccare la spina. I Red Sox, invece, vedranno framber Valdez, che ha preso parte ai suoi guai all’inizio della sua gara 1. Waltz è andato anche nel secondo inning, subendo tre punti.

File – 16:25

Astro: Altuve 2B, Brantley LF, Bregman 3B, Alvarez DH, Correa SS, Tucker RF, Gurriel 1B, Siri CF, Maldonado C.

Pece: LHP Framber Waltz (11-6, 3.14 ERA)

Calze rosse: Hernandez CF, Swarovski 1B, Bogarts SS, Thevers 3B, Martinez DH, Renfro RF, Vertugo LF, Arroyo 2B, Vasquez C

Pece: Vendite LHP Chris (5-1, 3.16 ERA)

Ieri sera – 16:20

Sì, l’arbitro ha infortunato i Red Sox perdendo gara 4. Ma ci sono molte accuse nel loro piatto. Entra Chad Finn.

Un souvenir fortunato – 16:05

Almeno una persona si è divertita ieri sera vicino a Fenway. Un uomo di Allston era fuori dal parco quando Sander Bogarts avviò una casa sui sedili del Glander Monster. Lo guardò prima di prendere la palla in giro per Lansdowne Street.

“Ho detto,” Alcuni ragazzi sono fortunati “, ha detto Espinal, prima di descrivere esattamente come quel ragazzo si è rivelato essere lui. “Ha colpito sotto un cancello dall’altra parte della strada in Lansdowne Street ed è tornato indietro. Ha girato molto in alto nella parte posteriore del mostro verde. Ho avuto la possibilità di prenderlo.

Leggi la storia completa qui.

Il bollettino meteorologico di oggi – 15:55

Si riscalda nell’area di Boston mentre la settimana continua. Ci saranno circa 65 gradi sul primo tiro, poi dovrebbe essere almeno negli anni ’50.

