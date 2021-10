I senatori brasiliani abbandonano l’appello per l’accusa di omicidio Covit-19 contro Bolsanaro

Il presidente del Brasile Jair Bolzano durante la cerimonia di modernizzazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro a Palazzo Planaldo a Brasilia, 7 ottobre 2021. Gesti

BRASILIA, 20 ottobre (Reuters) – I senatori brasiliani che si occupano dell’esplosione di Covid-19 nel Paese hanno abbandonato una raccomandazione dalla loro bozza di rapporto che accusava il presidente Jair Bolzano di “crimini contro l’umanità” invece di accusarlo di genocidio e omicidio.

I senatori che guidano l’udienza del Congresso si sono incontrati martedì sera tardi per discutere la questione Rapporto Prodotto dal senatore dell’opposizione Renan Calheiros, e un senatore ha accettato di eliminare le uccisioni e il genocidio per quelle che ha chiamato ragioni tecniche.

Il progetto di relazione deve ancora essere votato dalla Commissione del Senato e può essere posto il veto.

“I risultati sono tecnici, non politici”, ha detto a Reuters il senatore dell’opposizione Humberto Costa. “Poiché la natura dei reati non è accurata, non possiamo correre il rischio che un giudice presenti un rapporto”.

In pratica, la decisione dei senatori di respingere il processo per motivi politici è leggermente diversa per Bolzano. Difficilmente dovrà affrontare un’indagine su tali accuse, che dovrebbe essere avviata dal procuratore generale brasiliano, nominato dal politico di estrema destra Bolzano.

I risultati dell’inchiesta del Congresso sottolineano il crescente isolamento politico di Bolsanaro un anno prima delle prossime elezioni presidenziali. La sua reputazione è stata influenzata dalla debolezza dell’economia, dall’aumento dell’inflazione e dalla sua gestione dell’eruzione.

Più di 600.000 persone sono morte a causa del COVID-19 in Brasile, il secondo numero più alto di decessi negli Stati Uniti.

Il rapporto di quasi 1.200 pagine, pubblicato martedì, raccomandava 13 accuse contro Bolsanaro, incluso il genocidio contro le comunità tribali per atti che potrebbero essere infettati dal virus corona.

Costa ha affermato che i senatori che hanno discusso martedì sera hanno stabilito che non c’erano prove sufficienti per un’accusa di genocidio come definita dalla Corte penale internazionale. Un’accusa di omicidio può essere difficile da confermare perché richiede una vittima personale e individuale.

Calheiros, che era responsabile della bozza originale, ha dichiarato alla CNN Brasile di aver accettato le argomentazioni tecniche dei suoi colleghi contro le accuse formali di omicidio e genocidio.

Rapporto di Licandra Paraguay su Brasilia Rapporto aggiuntivo di Ricardo Brito a Brasilia

