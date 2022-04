Gli ucraini hanno fatto appello per il recupero di Mariupol; Il progresso russo si sta avvicinando

Kharkiv, Ucraina (AB) – Sabato le forze ucraine hanno combattuto villaggio per villaggio per bloccare l’avanzata russa attraverso la parte orientale del Paese, mentre le Nazioni Unite hanno lavorato per evacuare i civili dall’ultimo forte difensivo tra le rovine dei bombardamenti della città portuale. Come Mariupol.

Si stima che circa 100.000 civili vivano in città e fino a 1.000 vivano sotto la tentacolare acciaieria dell’era sovietica. , Secondo i funzionari ucraini. L’Ucraina non ha detto quanti militanti ci fossero nello stabilimento nell’unica parte di Mariupol che non era occupata dalle forze russe, ma la Russia ha stimato il numero a circa 2.000.

I media statali russi hanno riferito sabato che 25 civili erano stati evacuati dalle acciaierie Azovstel, tuttavia, hanno affermato le Nazioni Unite. L’agenzia di stampa russa RIA Novosti ha affermato che 19 adulti e sei bambini sono stati evacuati, ma non sono stati rilasciati ulteriori dettagli.

Un alto funzionario del reggimento ucraino Brigata Azov ha detto che 20 civili sono stati evacuati durante il cessate il fuoco mentre facevano la guardia all’impianto, anche se non è chiaro se si riferisse allo stesso gruppo, secondo le notizie russe.

“Queste sono donne e bambini”, ha detto in un video pubblicato sul canale Telegram del reggimento Svyatoslav Palmer. Ha anche chiesto l’evacuazione dei feriti: “Non sappiamo perché non siano stati evacuati e non si è discusso della loro evacuazione nell’area sotto il controllo dell’Ucraina”.

Video e immagini dall’interno dello stabilimento, condivise con l’Associated Press da due donne ucraine, hanno detto che avevano i loro mariti tra i militanti. Lì si rifiutarono di arrendersi e mostrarono persone non identificate con bende macchiate; Altri avevano ferite aperte o arti mozzati.

Un paramedico scheletro stava curando almeno 600 feriti, secondo i membri della Brigata Azov della Guardia nazionale ucraina che hanno identificato i loro mariti. Hanno detto che alcune delle ferite erano marce dall’ernia.

Nel video, gli uomini hanno affermato di aver mangiato una volta al giorno, condividendo 1,5 litri (50 once) di acqua al giorno con quattro persone ed esaurendo le scorte all’interno della struttura assediata.

L’uomo a torso nudo sembrava soffrire nel descrivere le sue ferite: due costole rotte, un polmone trafitto e un braccio spostato “appeso nella carne”.

“Voglio dire a tutti coloro che vedono questo: se non ti fermi qui, in Ucraina, andrà più in Europa”, ha detto.

L’AP non ha potuto verificare in modo indipendente la data e il luogo del video, che secondo le donne è stato girato nei corridoi e nei bunker sotto l’impianto la scorsa settimana.

Le donne hanno anche chiesto che i militanti ucraini fossero espulsi insieme ai civili, avvertendo che avrebbero potuto essere torturati e impiccati se catturati. “Anche la vita dei giocatori è importante”, ha detto Yulia Feduciuk all’AP a Roma.

Nel suo video discorso a tarda notte di sabato, il presidente ucraino Volodymyr Zhelensky è passato al russo per esortare le truppe russe a non combattere in Ucraina, aspettandosi anche la morte di migliaia di comandanti.

Il presidente ha accusato Mosca di reclutare nuovi soldati “con poca motivazione e poca esperienza di combattimento” in modo che le unità distrutte all’inizio della guerra potessero essere ricacciate in battaglia.

“Ogni soldato russo può ancora salvarsi la vita”, ha detto Zhelensky. “È meglio per te vivere in Russia che morire sulla nostra terra”.

– Il viceministro dell’agricoltura ucraino Taraz Vysotsky ha dichiarato in una dichiarazione televisiva che le forze russe hanno sequestrato centinaia di migliaia di tonnellate di grano nel loro territorio. L’Ucraina è un importante produttore di grano e l’invasione ha aumentato i prezzi mondiali e sollevato preoccupazioni per la carenza.

– L’esercito ucraino afferma che i razzi russi hanno distrutto una pista dell’aeroporto e un importante porto del Mar Nero a Odessa, la terza città più popolosa dell’Ucraina.

– I corpi di tre uomini sono stati trovati sepolti in una foresta vicino al sobborgo di Pucha a Kiev, ha detto il capo della polizia regionale di Kiev. Gli uomini i cui corpi sono stati trovati venerdì sono stati torturati prima di essere colpiti alla testa, ha scritto Andriy Nebytov su Facebook. Le autorità ucraine hanno accusato le truppe russe in ritirata di aver massacrato civili a Pucha.

– Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato in un’intervista che i negoziatori russi e ucraini parlano “quasi ogni giorno”. Tuttavia, ha detto all’agenzia di stampa statale cinese Xinhua che “i progressi non sono facili”.

– Due autobus inviati per evacuare i residenti dalla città orientale di Bobasna sono stati abbattuti e le comunicazioni con gli organizzatori sono state interrotte, ha affermato il sindaco Nikolai Kanadov: “Sappiamo che (gli autobus) hanno raggiunto la città e poi hanno dato fuoco al sabotaggio nemico . E la squadra di spionaggio.”

È difficile avere un quadro completo della guerra nell’Ucraina orientale perché gli attacchi aerei e di artiglieria sono troppo pericolosi per essere aggirati dai giornalisti. Inoltre, sia l’Ucraina che i ribelli filo-Mosca hanno introdotto restrizioni più severe sui rapporti dalla zona di guerra.

Ma gli analisti militari occidentali affermano che l’attacco nella regione del Donbas, che include Mariupol, è più lento del previsto. Finora, le truppe e i separatisti russi sembrano aver ottenuto solo piccoli guadagni in un mese da quando Mosca ha detto che stava concentrando la sua presenza militare a est.

In numeri, la forza militare russa è maggiore di quella dell’Ucraina. Nei giorni precedenti la guerra, l’intelligence occidentale stimava che la Russia avesse di stanza 190.000 soldati vicino al confine; L’esercito stabile dell’Ucraina è di circa 200.000 in totale, distribuito in tutto il paese.

Tuttavia, un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti ha affermato che gli Stati Uniti ritengono che i russi siano “almeno diversi giorni indietro” nell’accerchiare le truppe ucraine nell’est a causa della resilienza dell’opposizione ucraina. Anonimo per discutere la valutazione militare statunitense.

Con un’abbondante potenza di fuoco ancora in atto, l’offensiva russa potrebbe intensificarsi e sconfiggere gli ucraini. In tutto, l’esercito russo ha circa 900.000 dipendenti attivi. La Russia ha anche la più grande forza aerea e marina.

Centinaia di milioni di dollari in aiuti militari sono confluiti in Ucraina dall’inizio della guerra, ma i vasti arsenali della Russia significano che i bisogni dell’Ucraina sono quasi insormontabili.

I funzionari di Mariupol hanno descritto la carenza di cibo, acqua e medicine. Il portavoce umanitario delle Nazioni Unite Saviano Abrew ha affermato che l’OMC era in trattative con funzionari a Mosca e Kiev, ma non ha potuto fornire dettagli su un tentativo di evacuazione in corso “a causa della complessità e della fluidità del processo”.

“In questo momento, ci sono impegni ad alto livello con tutti i governi, comprese Russia e Ucraina, affinché tu possa salvare i civili e sostenere l’evacuazione dei civili dall’impianto”, ha detto Abrew all’AP. Non ha confermato il video, che è stato pubblicato sui social media che presumibilmente mostravano veicoli contrassegnati dalle Nazioni Unite a Mariupol.

L’Ucraina ha ripetutamente accusato il fallimento di diversi tentativi di espulsione prima del bombardamento russo.

I giornalisti dell’Associated Press John Campbell e Yuras Karmanov a Leopoli, Mystislav Chernov a Kharkiv, Jessica Bish in sloveno, Lolita C. a Washington. Baldor, Trisha Thompson a Roma e il personale dell’Andhra Pradesh da tutto il mondo hanno contribuito alla relazione.

