Aggiornamenti live degli US Open: Serena Williams vs Annette Kontaveit

Mercoledì pomeriggio, mentre i fan si sono diretti al Billie Jean King National Tennis Center, sono stati accolti dai batteristi in uniformi bianche e blu reali della banda musicale della Hampton University, un’università storicamente nera della Virginia.

La band ha ricevuto il suo più grande applauso dai partecipanti al Brooklyn United, un evento di musica e arte nel quartiere di Crown Heights a Brooklyn, dove molti batteristi del college avevano precedentemente affinato le loro abilità.

La Marching Force ha fatto parte dell’HBCU Live presso gli US Open, un evento culturale ed educativo che porta musica, danza e altri elementi a una festa di tennis nel Queens.

“Siamo davvero noi a portare qualcosa di molto nero in uno spazio non nero”, ha affermato Lauren Crowe, Chief Experience Architect presso la società di pianificazione di eventi The Grand Access. “L’obiettivo è far sentire tutti inclusi, ma anche dare un po’ di educazione”.

HBCU Live celebra i college e le università storicamente neri e i neri nel tennis, ha detto Crowe. C’erano fatti sui pannelli attaccati agli alberi Altea Gibson, il primo nero a vincere Wimbledon. Gibson ha frequentato la Florida A&M University, una HBCU

All’interno del centro tennis, in una piazza vicino all’Arthur Ashe Stadium, i ballerini della banda in abiti argentati scintillanti e scarpe da ginnastica bianche hanno volteggiato e sono saltati al ritmo della musica, dove Coco Koff ha vinto mercoledì e Serena Williams è stata l’attrazione principale della sessione della notte. .

Kamau Murray, che ha allenato Sloane Stephens quando ha vinto gli US Open nel 2017, ha dichiarato: “La nostra più grande opportunità nel tennis risiede nelle persone innocenti. Esci dal gioco”.

Ha detto che gli sport sono migliori quando tutti partecipano. Venus e molti altri tennisti professionisti neri, tra cui Serena Williams, Sloane Stephens, Madison Keys, Coco Gough, Taylor Townsend e Francis Tiafoe, “fa crescere il gioco, aumenta il marketing, aumenta le entrate”.

debito… Hiroko Masuike/The New York Times

“È tempo di far crescere il gioco con i neri perché abbiamo questo talento nero che è culturalmente consapevole, commerciabile e non ha paura di parlare e riconoscere la loro razza”, ha detto Murray, ora analista. Per il canale tennis.

Kali Jones, 31 anni, che ha giocato nella squadra di tennis della Tuskegee University, una HBCU, è stato tra quelli che hanno applaudito i ballerini mercoledì pomeriggio. Jones, che ha iniziato a giocare a tennis all’età di 6 anni, ha fatto della squadra il suo secondo anno. Ha detto che i suoi giocatori preferiti crescendo erano le sorelle Williams.

“È decisamente emozionante perché eravamo tutti in viaggio con lei il primo giorno”, ha detto Jones del ritiro di Serena Williams. “Sono entusiasta di essere qui e di essere nel momento in cui questo accade”.

Quintella Thorne, 68 anni, e Cara Monroe, 72 anni, sono due sorelle non lontane da tutta l’azione. Le ragazze si sono recate al torneo rispettivamente da Columbus, Georgia e Shreveport, Louisiana. Avevano i biglietti per la partita della Williams delle 19:00 contro la testa di serie numero 2 Annette Kontaveit, che hanno acquistato a giugno prima dell’annuncio della Williams che si sarebbe presto ritirata dal tennis.

“Penso che abbia portato molto colore al gioco”, ha detto Thorne, che è stato agli US Open nove volte, incluso quest’anno.

“È bello vederla perché ha cambiato il gioco del tennis”, ha detto, “Prima di Serena, il gioco era molto semplice e morbido, ma ha portato potenza”.

Monroe, che è stata agli US Open sei volte, incluso quest’anno, ha detto che la Williams ha iniziato a giocare a tennis all’età di 60 anni grazie a lei.

“Puoi fare quello che vedi, e se non vedi, non hai idea di cosa puoi ottenere”, ha detto Monroe.