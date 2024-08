Aggiornamenti live di USA Basketball vs Serbia alle Olimpiadi di Londra: data di inizio e pronostici

La storia del pattinaggio artistico è iniziata nel Bronx e ora partecipa per la prima volta ai Giochi Olimpici Londra “B-Boy London” Reyes spiega le origini della danza acrobatica nel Bronx e come fin dall’inizio aveva messo gli occhi sulle Olimpiadi.

Parigi- Squadra di basket maschile degli Stati Uniti La nazionale serba giocherà contro Nikola Jokic nelle semifinali delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Gli americani hanno battuto i serbi nella prima partita di questi Giochi mentre LeBron James, Kevin Durant e Steph Curry inseguono la quinta medaglia d’oro consecutiva per gli Stati Uniti. Finora hanno ottenuto vittorie facili in queste partite, vincendo con una media di quasi 25 punti a partita.

USA TODAY Sports ti offre aggiornamenti in tempo reale, punti salienti e analisi durante il gioco. continuò:

Quando giocherà la prossima partita la squadra di basket statunitense?

La squadra americana affronterà oggi in semifinale la controparte serba.

USA vs Serbia inizierà alle 15:00 EST. USA Network trasmetterà la partita. La partita verrà trasmessa in diretta pavone O Fubo.

La squadra di basket 5×5 maschile degli Stati Uniti gioca in semifinale contro la Serbia per la terza volta in tre settimane. Gli Stati Uniti hanno sconfitto la Serbia 105-79 in un’amichevole il 17 luglio e hanno battuto la Serbia 110-84 il 28 luglio nella prima partita del Gruppo C.

“La Serbia è davvero una buona squadra”, ha detto l’allenatore statunitense Steve Kerr. “Non possiamo arrenderci perché l’abbiamo battuta due volte. Dobbiamo essere pronti a fare del loro meglio. Dobbiamo pensare: ‘Cosa farebbero di diverso?’ ‘

Il successo della Serbia ruota attorno a due giocatori: il tre volte MVP NBA Nikola Jokic e il trequartista Bogdan Bogdanovic. Gli Stati Uniti vogliono tagliare le linee di passaggio di Jokic e impedire alla Serbia di segnare un gran numero di triple.

Grazie alla loro formazione forte, gli Stati Uniti segneranno molti punti. Ottiene abbastanza parate che determineranno il suo successo in semifinale. È un’altra partita importante per i lunghi statunitensi Joel Embiid, Anthony Davis e Bam Adebayo.

Aspettative:

Jeff ZelgitStati Uniti 91, Serbia 77

Dan WolkenStati Uniti 83, Serbia 70

PARIGI – LeBron James e Diana Taurasi si rendono conto di essere vecchi per gli standard del basket. Lo sanno perché la gente non smette di dirglielo.

Quella battuta sul fatto che loro siano nonno e nonna Squadra USAEro lì. Commenti sul fatto che siano alcuni dei veterani più esperti in questi giochi? L’hanno già sentito prima. Sono lo statista e la statista più anziani della USA Basketball, due pilastri di lunga data che cercano rispettivamente la terza e la sesta medaglia d’oro.

Anche il rapporto tra James e Taurasi è unico, poiché entrambi hanno gareggiato per la prima volta alle Olimpiadi di Atene nel 2004. James aveva 19 anni all’epoca, mentre Taurasi aveva 22 anni. Ma Taurasi si è affrettato a sottolineare che James “ha saltato un paio di gare” lungo il percorso.

—Lindsey Schnell

Oggi le partite olimpiche di basket

Oggi ci sono due semifinali.

Francia-Germania, 11:30 ET

USA vs Serbia, 15:00 ET

La squadra olimpica di basket maschile degli Stati Uniti comprende LeBron James e Steph Curry Una squadra olimpica statunitense ricca di stelle dell’NBA sta cercando di vincere la quinta medaglia d’oro consecutiva ai Giochi di Parigi.

Programma di basket maschile negli Stati Uniti d’America

Di seguito le partite giocate finora dalla squadra americana.

Elenco delle squadre di basket maschile degli Stati Uniti

Qualificazioni olimpiche di basket

Ecco l’ultimo sorteggio del torneo di basket maschile ai Giochi Olimpici.

