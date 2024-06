Aggiornamenti sugli infortuni dei Phillies su Ranger Suarez e Brandon Marsh – NBC Sports Philadelphia

I Phillies sono stati fortunati in questa stagione perché mentre attaccanti come Trea Turner e Taijuan Walker erano nella lista degli infortunati, sostituti come Edmundo Sosa e Spencer Turnbull sono intervenuti e si sono comportati bene.

Hanno avuto anche la fortuna che le ferite che inizialmente sembravano gravi si sono rivelate relativamente lievi. Ciò significa che Rob Thompson è stato in grado di fornire aggiornamenti ottimistici sull’esterno sinistro Ranger Suarez e sull’esterno sinistro Brandon Marsh prima della partita di martedì sera.

Suarez, che si è infortunato al pollice durante un line drive di 106 mph nella sua ultima partenza contro i Cardinals sabato sera, ha giocato a palla in campo esterno e mercoledì lancerà nel bullpen.

“Allora lo scopriremo”, ha detto il regista. “Finora tutto bene. Fortunatamente. Perché avrebbe potuto andare davvero male.”

Thompson non ha escluso la possibilità di consentire a Suarez, che è 9-1 con una media di 1,70 punti guadagnati, di fare il suo prossimo avvio prima che la squadra si rechi a Londra mercoledì sera. “Dipende solo da come va il bullpen. Se è davvero nitido, davvero pulito e sembra naturale, potremmo fare la scelta subito”, ha detto.

Marsh, che ha iniziato a dichiarare di essersi infortunato non appena ha raggiunto il secondo posto dopo la doppietta contro i Cardinals domenica sera, ha dimostrato di avere solo un lieve stiramento al tendine del ginocchio. Quando gli è stato chiesto se poteva valutarla su una scala standard da 1 a 4, Thompson ha sorriso.

Ha detto: “La metà se è così”. Ciò crea la possibilità che Marsh, che è sulla lista degli infortunati da 10 giorni, venga attivato già il 13 giugno, quando i Phillies affronteranno i Red Sox al Fenway Park.

Nel frattempo, nonostante non ci sia un calendario ufficiale per il ritorno di Turner, Thompson è ottimista. “Penso che siamo molto vicini (alla stima originale di sei settimane). Sta andando bene”, ha detto l’allenatore.

Ciò significa che Turner, che stava colpendo .343 quando si è stirato un tendine del ginocchio il 3 maggio, potrebbe rientrare nella formazione a metà giugno.

Il tempo lo dirà

Alla domanda se stesse rivalutando lo status del numero 5 Tyjuan Walker, Rob Thompson ha esitato. “Non siamo ancora arrivati”, ha detto.

Perché no? “Perché mi fido di lui.”

In sette partenze in questa stagione, Walker ha una media di 5,73 punti guadagnati. Le sue ultime due partite sono state particolarmente preoccupanti. Gli avversari hanno colpito .304 contro di lui con un OPS .887 e la sua ERA è 7,36. Ma è anche alla seconda stagione di un contratto quadriennale da 72 milioni di dollari.

Thompson ha affermato che qualsiasi decisione alla fine sarà basata sulle prestazioni. “Senza dubbio”, ha detto. “Ma ho fiducia in lui. Deve prendere meglio il comando. E spero che prenda un po’ di velocità lungo la strada. L’abbiamo visto migliorare qualche anno fa e ora sta tornando. Sono sicuro che ci arriverà .Ma deve prendere il controllo della palla da baseball, e deve “mantenere il basso, e deve liberarsi della sua scollatura.”

Il prossimo inizio di Walker è previsto per domenica contro i Mets a Londra.

il prossimo

L’RHP Aaron Nola (7-2, 3.03) inizierà giovedì la serie finale delle 16:05 contro i Brewers. Milwaukee, che ha utilizzato la sua apertura nelle prime due partite, non ha annunciato il suo titolare.