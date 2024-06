Il monitor da gioco OLED Samsung Odyssey G80SD 4K 240Hz da 32 pollici è finalmente disponibile e viene fornito con un buono regalo Best Buy aggiuntivo da $ 300

Samsung ha appena rilasciato il suo primo monitor da gioco OLED 4K da 32 pollici. Anno 2024 Samsung Odyssey G80SD Il monitor da gioco OLED 4K da 32 pollici attualmente viene venduto al dettaglio per $ 1.299,99, ma Best Buy offre un buono regalo aggiuntivo da $ 300 con il tuo acquisto, riducendo sostanzialmente il prezzo a $ 999,99. I migliori monitor da gioco OLED disponibili.

Monitor da gioco Samsung Odyssey G8 4K 240Hz QD OLED da 32 pollici con buono regalo da $ 300 in omaggio per $ 1.299,99

Monitor da gioco Samsung Odyssey G80SD QD OLED da 32 pollici 4K 240Hz con buono regalo da $ 300 in omaggio 0

Il pannello 4K QD OLED 240Hz di Samsung da 32 pollici è stato presentato per la prima volta durante il CES 2024. Altri marchi (ad es. Alienware) ha rilasciato display che utilizzano questo pannello all’inizio di quest’anno, ma questa è la prima volta che ne vediamo uno direttamente da Samsung. Samsung Odyssey G80SD è dotato di un pannello OLED a punti quantici. I pannelli OLED a punti quantici, o “QD”, sono più luminosi e forniscono colori più ricchi rispetto ai tradizionali pannelli OLED senza perdere gli incredibili livelli di nero e il tempo di risposta quasi istantaneo per cui sono noti i display OLED. Il G80SD ha un tempo di risposta di 0,03 ms ed è uno dei pochi monitor da gioco OLED a 240 Hz. Dispone inoltre di una gamma di colori DCI-P3 calibrata in fabbrica al 99% e supporto HDR10. Dal punto di vista della connettività, ha due porte HDMI 2.1 e una porta DisplayPort 1.4, tutte in grado di riprodurre 4K fino a 240 Hz.

Per combattere il burn-in dell’OLED, Samsung ha integrato un sistema di raffreddamento a tubi di calore per allontanare il calore dal pannello stesso e dissiparlo in modo più efficace. Non abbiamo mai visto un sistema di raffreddamento progettato specificamente per combattere il burn-in e il G80SD potrebbe essere il primo monitor a presentarlo.

A differenza della maggior parte degli altri “monitor da gioco” OLED, il G80SD dispone di app intelligenti integrate in modo che possa fungere sia da normale TV che da monitor da gioco.

