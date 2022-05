Alibaba, il cui quartier generale è apparso qui il 26 maggio, ha affermato che i suoi beni fisici online GMV in Cina, esclusi gli ordini non pagati, sono ulteriormente diminuiti ad aprile, con “bassi adolescenti” in calo rispetto allo scorso anno.

Riflettendo il rallentamento economico, giovedì il gigante dell’e-commerce Alibaba ha riportato un calo degli acquisti online per le sue due principali piattaforme in Cina nel trimestre terminato il 31 marzo.

Già rallentando le vendite al dettaglio in Cina È sceso di più ad aprile, in calo dell’11,1% rispetto a un anno fa.

“Titoli sensibili totali” come Alibaba e Baidu Jialong Shi e Thomas Shen, analisti di Nomura, hanno dichiarato venerdì in una nota che potrebbero temporaneamente beneficiare di aspettative sugli utili inferiori, prevedendo che Shanghai sia vicino alla fine della sua chiusura.

Gli analisti di Nomura hanno affermato che molte aziende hanno deciso di tagliare le spese di marketing per superare l’ambiente difficile, “il che potrebbe portare a una ripresa ritardata del settore pubblicitario anche se la Cina è completamente fuori dal blocco”.

Escludendo gli ordini in sospeso, ha affermato Alibaba, il valore lordo della merce (GMV) ha visto un “declino a una sola cifra” rispetto allo scorso anno, secondo la trascrizione della chiamata sugli utili di FactSet. GMV è una misura delle merci vendute durante un determinato periodo di tempo.

La società ha affermato che i suoi beni fisici online GMV in Cina, esclusi gli ordini non pagati, sono ulteriormente diminuiti ad aprile, con “bassi adolescenti” in calo rispetto a un anno fa. La società ha affermato che più di 80 città in Cina, la maggior parte delle quali sono centri economici nazionali, hanno segnalato casi confermati del virus Covid ad aprile. Ciò rappresenta più della metà del mercato al dettaglio cinese di Alibaba GMV.

Per il trimestre aprile-giugno, gli analisti di China Renaissance hanno dichiarato in un rapporto che si aspettano che il GMV aziendale di Alibaba diminuisca del 13,5% anno su anno, rappresentando un calo del 6% delle entrate nette complessive.