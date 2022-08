AMD punta gli occhi alla Gamescom 2022 per annunciare Ryzen 7000 “Zen 4” e la piattaforma AM5

AMD ha confermato Parteciperanno alla Gamescom quest’anno e sembra che finalmente riceveremo un annuncio ufficiale di Ryzen 7000 “Zen 4” e AM5 durante l’evento.

AMD suggerisce di annunciare la CPU Ryzen 7000 “Zen 4” e la piattaforma AM5 alla Gamescom 2022

In precedenza abbiamo rivelato le date in cui AMD annuncerà la sua gamma Ryzen 7000 “Zen 4” per la sua CPU desktop e la relativa piattaforma della scheda madre AM5. Secondo l’NDA ufficiale, AMD prevede di annunciare tutti i dettagli il 29 agosto alle 20:00 ET, che corrisponde da vicino all’evento stesso che si svolgerà tra il 23 e il 28 agosto.

Sulla base delle informazioni che abbiamo, sembra che AMD ospiterà un evento di annuncio del prodotto alla fine di questo mese che si concentrerà sulle specifiche e sui prezzi della sua gamma Ryzen 7000 “Raphael” e consentirà anche ai produttori di schede madri di rivelare i loro prezzi iniziali. tavole. Per quanto riguarda questo evento, si svolgerà il 29 agosto ma non sarà possibile acquistare CPU Ryzen 7000 prima di un paio di settimane.

Il divieto di revisione delle CPU desktop AMD Ryzen 7000 e delle schede madri X670 verrà revocato dopo due settimane il 13 settembre, seguito da un lancio al dettaglio completo dei prodotti menzionati il ​​15 settembre. Per riassumere le date:

Annuncio del prodotto: 29 agosto 2022 20:00 ET / 30 agosto 2022 2:00 CET / 8:00 EST

29 agosto 2022 20:00 ET / 30 agosto 2022 2:00 CET / 8:00 EST Divieto di stampa: 13 settembre 2022 alle 9:00 EST / 15:00 CET / 21:00 EST

13 settembre 2022 alle 9:00 EST / 15:00 CET / 21:00 EST Divieto di vendita: 15 settembre 2022 alle 9:00 EST / 15:00 CET / 21:00 EST

basato su a Perdita precedente Dalla stessa AMD, sembra che inizialmente ci saranno quattro SKU in offerta che includeranno:

AMD Ryzen 9 7950X

AMD Ryzen 9 7900X

AMD Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 5 7600X

Specifiche iniziali della CPU desktop AMD Ryzen 7000 ‘Raphael’:

Nome della CPU ingegneria generale Nodo operativo Nuclei/Fili Orologio base (SC Max) cache TDP prezzo AMD Ryzen 9 7950X Zain 4 5 nm 16/32 ~ 5,5 GHz 80 MB (64 + 16) 105-170 W ~ 700 dollari AMD Ryzen 9 7900X Zain 4 5 nm 24/12 ~ 5,4 GHz 76 MB (64 + 12) 105-170 W ~600 dollari AMD Ryzen 7 7800X Zain 4 5 nm 8/16 ~ 5,3 GHz 40 MB (32 + 8) 65-125 W ~400 dollari AMD Ryzen 7 7700X Zain 4 5 nm 8/16 ~ 5,3 GHz 40 MB (32 + 8) 65-125 W ~300 dollari AMD Ryzen 5 7600X Zain 4 5 nm 6/12 ~ 5,2 GHz 38 MB (32 + 6) 65-125 W ~200 dollari

La prima ondata di schede madri della serie 600 di AMD si concentrerà sui design di fascia alta X670E e X670 seguiti dai prodotti B650E e B650 poche settimane dopo (intorno a ottobre/novembre). Le nuove CPU saranno caratterizzate da una nuovissima architettura core Zen 4 che dovrebbe fornire fino all’8% di IPC, >15% ST (single-threaded) e >35% MT (Multi-Threaded) di miglioramento delle prestazioni rispetto a Zen 3. Inoltre, AMD sta aumentando le velocità di clock sulle CPU di nuova generazione con limiti di frequenza fino a 5,8 GHz, 170 W TDP e 230 W PPT. Inoltre, la piattaforma stessa sarà dotata delle ultime tecnologie come Slot PCIe Gen 5.0 e supporto Gen 5.0 M.2 Supporto per la memoria DDR5 (EXPO) e la nuova suite firmware SAS (Smart Access Storage) che viene eseguita sul framework API DirectStorage.

Caratteristiche previste della CPU desktop AMD Ryzen ‘Zen 4’:

Fino a 16 Zen 4 core e 32 thread

Oltre il 15% di aumento delle prestazioni nelle applicazioni a thread singolo

Nuovissimi core CPU Zen 4 (IPC/miglioramenti architettonici)

Nuovissimo nodo di processo TSMC a 5 nm con IOD a 6 nm

25% di prestazioni per watt rispetto a Zen 3

>35% di miglioramento delle prestazioni complessive rispetto a Zen 3

Ottimizzazione dell’8-10% di istruzioni all’ora (IPC) rispetto a Zen 3

Supporto su piattaforma AM5 con presa LGA1718

Nuove schede madri X670E, X670, B650E, B650

Supporto di memoria DDR5 a doppio canale

Fino a DDR5-5600 velocità native (JEDEC)

28 slot PCIe (specifici per CPU)

105-120 W TDP (gamma superiore ~ ​​170 W)

Puoi trovare tutti i dettagli delle CPU desktop Ryzen 7000 di prossima generazione di AMD e delle relative schede madri della serie 600 nella nostra carrellata completa della famiglia di nuova generazione qui.

Confronto tra generazioni di CPU desktop AMD:

Famiglia di CPU AMD Nome in codice Processo del processore Core/thread del processore (massimo) TDP (massimo) un programma scivoli del podio Supporto della memoria Supporto PCIe pubblicazione Ryzen 1000 Cresta sommitale 14 nm (Zen 1) 8/16 95 watt AM4 serie 300 DDR4 – 2677 Generazione 3.0 2017 Ryzen 2000 Cresta Pinnacolo 12 nm (Zen+) 8/16 105 W AM4 400. serie DDR4-2933 Generazione 3.0 2018 Ryzen 3000 Matisse 7 nm (Zen 2) 16/32 105 W AM4 500. serie DDR4-3200 Generazione 4.0 2019 Ryzen 5000 Vermeer 7 nm (Zen 3) 16/32 105 W AM4 500. serie DDR4-3200 Generazione 4.0 2020 Ryzen 5000 3D Warhol? 7 nm (Zen 3D) 8/16 105 W AM4 500. serie DDR4-3200 Generazione 4.0 2022 Ryzen 7000 Raffaello 5 nm (Zen 4) 16/32 170 watt AM5 600. serie DDR5-5200/5600? Generale 5.0 2022 Ryzen 7000 3D Raffaello 5 nm (Zen 4) 16/32? 105-170 W AM5 600. serie DDR5-5200/5600? Generale 5.0 2023 Ryzen 8000 Granito 3 nm (Zen 5)? Essere annunciato Essere annunciato AM5 serie 700? DDR5-5600+ Generale 5.0 2024-2025?