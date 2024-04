Angelina Jolie denuncia la “storia” di aggressione fisica contro Brad Pitt prima di salire sull'aereo nel 2016 nel nuovo fascicolo Miraval

CNN

Angelina Jolie e Brad Pitt Lui combatte Intorno all'azienda vinicola francese che possedevano insieme, la questione è giunta al culmine e sta riaccendendo vecchi conflitti, poiché nuovi documenti legali denunciano una “storia di abusi fisici su Jolie” da parte di Pitt prima del loro matrimonio. Il fatidico viaggio in aereo Nel 2016.

Giovedì, Jolie ha presentato una mozione alla Corte Superiore di Los Angeles, una copia della quale è stata ottenuta dalla CNN, sostenendo di aver tentato di vendere a Pitt la sua partecipazione nell'azienda vinicola Miraval e che le trattative alla fine si sono interrotte dopo che Pitt ha condizionato la vendita a Jolie. firmando un accordo di non divulgazione secondo cui “A Jolie è stato proibito di parlare (se non in tribunale) degli abusi di Pitt su Jolie e sui loro figli tentando di collegare la reputazione personale di Pitt alle azioni di Miraval”.

Il nuovo documento depositato questa settimana deriva dalla causa legale di Pitt del 2022, in cui affermava che lui e Jolie avevano concordato di non vendere la loro partecipazione nella società. cantina senza il consenso dell'altro. In una dichiarazione del giugno 2023, si sosteneva che la vendita da parte di Jolie della sua partecipazione nell'azienda vinicola fosse “La mia vendetta“Dopo una “sentenza discordante sulla custodia”.

Jolie sostiene inoltre nella sua dichiarazione di giovedì che “la storia di abusi fisici di Pitt nei confronti di Jolie è iniziata ben prima del viaggio aereo della famiglia dalla Francia a Los Angeles nel settembre 2016”, ma non è entrata in ulteriori dettagli sui presunti abusi passati.

“Al processo, Jolie dimostrerà attraverso testimonianze, e-mail, fotografie e altre prove perché Pitt era così preoccupato per la sua cattiva condotta da aver fallito il suo accordo per acquistare la partecipazione di Jolie in Miraval perché lei si era rifiutata di accettare un nuovo ed ampliato accordo di non divulgazione “, si legge nel documento.

Jolie afferma nella dichiarazione di giovedì di aver accettato di firmare un accordo di non divulgazione “limitato a non denigrare il business del vino di Miraval” come parte del suo accordo iniziale per vendere a Pete la sua partecipazione nell'azienda vinicola, che all'epoca era sul punto di finalizzare .

Pitt aveva precedentemente affermato nella sua denuncia modificata nel giugno 2023 che dopo che Jolie si era rifiutata di firmare il suo accordo di non divulgazione, aveva proposto un accordo di non divulgazione più ampio che “avrebbe previsto ciò”.[o]Al di fuori delle memorie o delle testimonianze in tribunale, nessuna delle parti può, direttamente o tramite i suoi rappresentanti, fare commenti denigratori sull’altra parte in un forum pubblico”.

La CNN ha contattato un rappresentante di Pitt per un commento sulle nuove accuse descritte nella documentazione di giovedì.

“Il signor Pitt si è rifiutato di acquistare gli interessi della signora Jolie quando lei non è stata messa a tacere attraverso la sua NDA. “Rifiutando di acquistare i suoi interessi e poi facendole causa, il signor Pitt ha sollevato direttamente la questione del perché l'NDA fosse importante per lui e cosa “I suoi abusi nei confronti della signora Jolie e della sua famiglia”, ha detto giovedì alla CNN Paul Murphy, l'avvocato della Jolie, in una dichiarazione. “Dopo otto mesi di ritardo, questa mozione chiede alla corte di costringere il signor Pitt a seppellire. fornire finalmente queste prove.”

Jolie non ha mai finalizzato la presentazione delle accuse contro Pitt in relazione all'alterco del 2016, secondo il documento, perché credeva che “la migliore linea d'azione fosse che Pitt si assumesse la responsabilità e aiutasse la famiglia a riprendersi dallo stress post-traumatico che aveva causato”.

CNN Precedentemente citato Pitt non è stato arrestato o accusato in relazione all'incidente del 2016 dopo che l'FBI ha completato le sue indagini, e un rappresentante di Pitt ha contestato il resoconto di Jolie di quell'incidente incluso in un documento dell'ottobre 2022. Il rappresentante di Pitt ha detto in una dichiarazione alla CNN all'epoca che ” Brad ha accettato la responsabilità di ciò che “ha fatto, ma non si assumerà la responsabilità per le cose che non ha fatto”.

Nell'ottobre 2021, Jolie ha venduto metà della sua azienda vinicola a Tenute del Mondo, una filiale del Gruppo Stoli, controllata dall'oligarca russo Yuri Shefler.

Il documento afferma che i procedimenti legali in corso e “i continui tentativi di Pitt di controllare e punire Jolie continuano a comportare un significativo tributo emotivo e finanziario per lei e la sua famiglia”. Ha aggiunto: “Jolie desidera ardentemente che la sua famiglia possa guarire e che i suoi figli evitino ulteriori dolori e traumi, e spera davvero che anche Pitt voglia lo stesso”.

Jolie ha chiesto il divorzio da Pitt nel 2016. Sono stati annunciati legalmente single nel 2019 e nel 2021 sono stati presi accordi per l'affidamento congiunto.

Sono in corso anche procedimenti legali relativi alla controversia Maraval. L'ex coppia ha acquistato la tenuta di campagna e l'azienda vinicola nel sud della Francia nel 2008.