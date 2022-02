Annunci in diretta del governo: ordini di mascherine, notizie sulla riapertura e altro ancora

La corona è stata testata in India il mese scorso. debito… Sunny Anand / Associated Press

L’ascesa di omigran sembra rallentare nella maggior parte del mondo, ma una sottovariante che gli scienziati ritengono ancora contagiosa è in aumento e l’Organizzazione mondiale della sanità afferma che il calo dei test ha confuso il quadro globale.

A livello globale, i nuovi casi sono diminuiti del 19% dal 7 febbraio al 13 febbraio, rispetto alla settimana precedente. Società.

L’OMS ha aggiunto Sottotipo di Omicron, BA.2, sembrava essere “in costante aumento” nella distribuzione e BA.2 ora domina molti paesi asiatici, tra cui Cina, India, Pakistan, Bangladesh e Filippine. La Danimarca ha annunciato per la prima volta che BA.2 aveva superato BA.1, una versione di Omicron.

Gli scienziati affermano che non ci sono prove che BA.2 sia più pericoloso di BA.1 BA.2 può ridurre il declino di Omicron. Finora, i vaccini hanno dimostrato di essere efficaci contro BA.2 così come contro altri tipi di emigrati.

L’onda Omigron non è ancora salita dove chiama l’agenzia Pacifico occidentale La regione, che comprende l’Oceania, le isole del Pacifico e paesi dell’Asia orientale come la Cina e la Corea del Sud, è stata recentemente celebrata. Nuovo anno lunare, Un periodo festivo che di solito prevede grandi riunioni di famiglia. L’OMS ha riportato un aumento del 19% dei casi nella regione la scorsa settimana.

Nel Pacifico, due nazioni insulari, che fino a poco tempo fa non avevano casi confermati, stanno ora combattendo il virus. In Tonga, a La diffusione di malattie gravi Tutto è iniziato dopo che le navi sono venute in soccorso a gennaio per recuperare il paese dall’eruzione vulcanica e dallo tsunami. E questo Isole Cook Il suo primo caso è stato annunciato la scorsa settimana.

L’OMS ha affermato che i carichi di gas stanno diminuendo in altre regioni. Ma i casi sono ancora in aumento in alcune parti d’Europa, tra cui Slovacchia, Lettonia e Bielorussia. In Russia, i nuovi casi sono aumentati del 79% nelle ultime due settimane. Secondo il Center for Systems Science and Engineering della Johns Hopkins University.

Mercoledì, Maria van Kerkov, leader tecnologico dell’OMS Govt-19, ha avvertito che il calo dei tassi di test in tutto il mondo non rifletterebbe la vera diffusione del virus in tutto il mondo.

“Dobbiamo stare attenti a non spiegare eccessivamente questa tendenza al ribasso”. Lei disse. Ha detto che l’aumento dei decessi di Kovit-19 per la sesta settimana consecutiva è stato motivo di grande preoccupazione.