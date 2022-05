Annunci in tempo reale: elezioni locali nel Regno Unito

Lucinda Lewson, 65 anni, è uscita giovedì da un seggio elettorale a Wandsworth, Londra. debito… Andrew Testa per il New York Times

Londra – Negli ultimi 44 anni, il consiglio di Wandsworth, a sud di Londra, è stato gestito dal Partito conservatore.

Ma dopo il referendum di giovedì, sono cambiate tutte e il controllo del consiglio è passato al Partito Laburista. Il voto è arrivato in un momento critico per il Partito conservatore, che è stato coinvolto in polemiche per settimane. Feste a Downing Street Ha infranto i controlli del governo sul virus corona Molti altri scandali.

Quando giovedì mattina un gran numero di elettori si è recato alle urne nell’area, molti hanno espresso insoddisfazione generale per lo stato della politica nazionale, vista la guerra al rialzo che i conservatori dell’area devono affrontare.

“Mi sono sempre identificato come un conservatore, ma oggi questo referendum è un voto per dimostrare che non sono d’accordo con il governo”, ha detto Marcel Aramburo, 62 anni, che vive nella zona da decenni.

Sebbene fosse soddisfatto del modo in cui le questioni locali venivano spesso gestite sotto il Consiglio conservatore, sentiva che era giunto il momento di votare per i laburisti dopo la crescente delusione per i conservatori.

“Non sono contento delle persone che gestiscono questo paese”, ha detto. “Tutto ciò che esce dalle loro bocche è una bugia”.

Il decano Crosley, 45 anni, era nella stessa piccola chiesa comunitaria del sig. Come Aramburo, che ha votato nella stessa piccola chiesa comunitaria, è passato dal Partito conservatore a favore del Partito dei Verdi. Ha detto che era dovuto a problemi locali e voleva vedere iniziative migliori per affrontare il cambiamento climatico.

Ha anche affermato che il suo voto per il Partito conservatore in generale potrebbe cambiare alle prossime elezioni generali.

“È solo la stessa vecchia cosa, non importa cosa fanno, non funzionerà”, dice ai conservatori.

Lucinda Lewson, 65 anni, che ha portato il suo cane alle urne, vive a Wandsworth da decenni. Ha detto che molto è cambiato nella regione poiché è cresciuta negli ultimi anni e la maggior parte sta migliorando. Alla fine della strada per cui stava votando, le gru si sono accumulate in aria per un importante progetto di riprogettazione. Centrale elettrica di Battersea inutilizzata e area circostante.

Ha detto che avrebbe continuato a sostenere i conservatori nonostante i recenti scandali. “Sono i migliori in una brutta squadra”, ha detto.

Ha detto che il primo ministro Boris Johnson si è comportato bene nella sua risposta all’infezione da corona virus e ha mostrato una forte risposta ad essa. L’invasione russa dell’Ucraina.

Un’altra elettore, Vivianna Turturro, 39 anni, ha affermato che la politica nazionale a livello locale ha influenzato le sue decisioni dopo aver visto i membri del Partito conservatore al governo “dire una cosa e fare il contrario”.

Ha detto che era infelice Politiche recenti sull’immigrazione E le feste di Downing Street la facevano arrabbiare.

“Ero uno scudo in quel momento, quindi lo considero offensivo e offensivo”, ha detto delle riunioni di blocco. “Devono prima seguire le regole che hanno stabilito”.